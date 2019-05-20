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فن

بعد الإشادة بـ قمر هادى.. رؤوف عبد العزيز وهانى سلامة يحققان المعادلة الصعبة فى دراما رمضان

الإثنين 20/مايو/2019 - 08:11 م
صدى البلد
سعيد فراج
استطاع المخرج رؤوف عبد العزيز والنجم هانى سلامة، أن يحققا المعادلة الصعبة فى دراما رمضان الحالى، خاصة بعدما احتل مسلسل "قمر هادى" المراتب الأولى فى السباق الرمضانى، منذ عرض الحلقة الأولى، وحصل أبطاله على إشادات كبيرة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، لما تشهده أحداثه من إثارة وتشويق، كما حصد العمل على إشادات النقاد والصحافة والإعلام.

واحتل المسلسل تريند جوجل في اليوم الرابع عشر من السباق الرمضاني، حيث جاء في مرتبة متقدمة بين الأعمال الأكثر بحثًا على موقع جوجل، كذلك دخل قائمة الأعمال التى تصدرت الترند على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

"قمر هادى" من تأليف إسلام حافظ، وإخراج رؤوف عبد العزيز وإنتاج سينرجى، وبطولة هاني سلامة وداليا مصطفى ويسرا اللوزي ومحسن محيي الدين ونورهان ومريم حسن وهادي الجيار وحمزة العيلي وهاجر عفيفي وآية سماحة وهايدي رفعت وكريم سرور، وآخرين.

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