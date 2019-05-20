رسم حر ورقص شعبي.. الليلة الرمضانية الثامنة بساحة أبو الحجاج بثقافة الأقصر

واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة، تقديم مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية احتفالًا بشهر رمضان المبارك بفرع ثقافة الأقصر.



فشهدت ساحة سيدى أبو الحجاج ثامن أيام الليالى الرمضانية، والتي تضمنت مجموعة من الورش الفنية، الأولى بعنوان "خط عربى بأقلام الجاف" أدارتها شيرين فتح الله ونفيسة عبدالرحيم، الثانية بعنوان "رسم حر للتعبير عن مظاهر رمضان" تدريب نجوى محمد وممدوح نجيب، الثالثة بعنوان "خرز براويز" للمدربة أسماء، الرابعة بعنوان إكسسوار بشرائط الستان للمدربة سامية محمود، إلى جانب ورشة حكى قصة بعنوان "شارع طلعت حرب" أدارتها عواطف مصطفى، وإقامة دورى ثقافي للأطفال أدارته صفاء محمد، بالإضافة إلى عرض فيلم للأطفال بعنوان "سيدنا صالح".



كما أقيم معرض أشغال يدوية ومعرض آخر لإصدارات كتب الهيئة، بينما عقدت أمسية لنادى الأدب المركزى وأدار الأمسية الشاعر عادل دنقل وألقى الشاعر أحمد العراقى قصيدة "صمت الكلام"، والشاعر كرم نبيه قصيدة "إبن قرية منسية"، والشاعر محمد عبدالموجود قصيدة "دوما فلسطين"، كما ألقى الشاعر الدكتور النوبى عبدالراضى قصيدة "وطنى حقيبتى" والشاعر سيد صدقى قصيدتى "بكتب الشعر وأنا باكى - كتابة"، والشاعر على حسان قصيدة "فى الصورة المقابلة"، والشاعر محمد جاد المولى قصيدة "البحر"، واختتمت الأمسية بالشاعر محمد النوبى وهو شاعر فن الواو .



وأقيم عرض مسرح عرائس بالساحة بعنوان "التلوث الغذائي" أدارته سماح مصطفى وسومة غريب، إلى جانب اكتشاف مواهب فى التمثيل وإلقاء شعر، كما قدم عرض فنى لفرقة الأقصر للآلات الشعبية، حيث قدمت الفرقة فقرة الفلكلور الشعبي "مزمار، ربابة، تحطيب" مع شيخ اللعبة محمود منصور رضى بمشاركة عازف المزمار مجاهد، وبخيمة بيت الشعر عقدت أمسية شعرية أدارها الشاعر حسين القباحى مدير بيت الشعر بالأقصر، وألقى الشاعر عبدالله عبدالصبور قصيدتى "سأظل أكتب، نص حكاية مداح النبى" والشاعر أحمد الجميلى قدم قصيدة "حنين إلى الضوء"، كما ألقى الشاعر محمد عبدالنبى عبادى قصيدتى "المشنقة - دم يضئ كما ينتهى"، وكذلك تستمر جمعية الهلال الأحمر المصرى بتقديم ورشها للأطفال للتدريب على الأسعافات الأولية ودرجات الحروق، وفرق التدخل السريع فى حالة الطوارئ.



واختتمت الليلة بعرض إنشاد دينى للمنشد ناصر العوامى، وعرض فقرة فنية للفنان الكوميدى حمدى الغبرى الشهير بالحاج الضوى بالإضافة إلى عرض فنى للفنان عبدالله جوهر حيث قدم أغانى متنوعة وهى "ماسك العود، رمضان جانا، عظيمة يامصر، عليك سلام الله ".