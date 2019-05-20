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حوادث

سقوط مسلحين يسرقان كابلات كهربائية خاصة بمصاعد العقارات فى الشروق

الإثنين 20/مايو/2019 - 08:21 م
صور أرشيفية - ضبط
صور أرشيفية - ضبط
كتب محمد صبرى
تمكن رجال الأمن بالقاهرة من ضبط شخصين قاما بسرقة كابلات كهربائية وأسلاك نحاسية خاصة بمصاعد العقارات بالشروق وبحوزتهما قطعتى سلاح نارى.

وضبطت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الشروق أثناء المرور بمنطقة غرب الشروق بدائرة القسم لمتابعة الحالة الأمنية (2 خفير خصوصى) وبحوزتهما (2 فرد محلى الصنع وطلقة نارية-و كمية من الكابلات الكهربائية والأسلاك النحاسية الخاصة بمصاعد العقارات) .

بمواجهتهما اعترفا بسرقة الأسلاك الكهربائية المضبوطة بحوزتهما من داخل أحد العقارات تحت الإنشاء بذات المنطقة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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