بوساطة مصرية .. اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس 6 أشهر

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، عن توصل الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني ممثلا في حركة حماس إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 6 شهور.



وأوضحت أن الاتفاق تم بوساطة مصرية ومساعدة من الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن الاتفاق عبارة عن تفاهمات ثنائية وليس اتفاقا مكتوبا بين الطرفين.



وتضمنت التفاهمات موافقة الفلسطينيين على وقف إطلاق النار ووقف كافة أنواع أعمال العنف عند السياج العازل، والحفاظ على النطاق الأمني لمسافة 300 متر من السياج العازل، ووقف المواجهات الليلية، ووقف المسيرات البحرية إلى منطقة الشاطئ.



وعلى الجانب الآخر اعربت إسرائيل عن استعدادها لتوسعة نطاق الصيد إلى 15 ميل بحري، ونقل الأدوية والمساعدات المدنية إلى القطاع، وفتح مباحثات بشأن الكهرباء والمعابر وغيرها.

