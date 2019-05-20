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أخبار العالم

البحرين تستنكر إطلاق صواريخ حوثية باتجاه مكة المكرمة

الإثنين 20/مايو/2019 - 08:08 م
إطلاق صواريخ حوثية
إطلاق صواريخ حوثية باتجاه مكة "المكرمة"
أ ش أ
استنكرت وزارة خارجية البحرينية، بشدة إطلاق صاروخين "باليستيين " من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن، باتجاه مكة "المكرمة" ، ومدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وأكدت الوزارة أن هذا العمل العدائي الدنيء يعد تجاوزا خطيرا وانتهاكا جسيما لجميع الحرمات والحدود الدينية والإنسانية والأخلاقية ، واعتداء آثما على حرمة الأماكن المقدسة ، واستفزازا لمشاعر جميع المسلمين .

وأشاد بيقظة وبسالة قوات الدفاع الجوي السعودي وتصديها لصاروخين، مؤكدا أن البحرين كانت وستظل دوما في صف واحد إلى جانب المملكة ضد كل من يحاول النيل من أمنها واستقرارها، واستهداف المقدسات الدينية فيها.

ودعا البيان إلى ضرورة تضافر جهود جميع الدول الإسلامية والمجتمع الدولي بأسره من أجل وقف مثل هذه الاعتداءات الإجرامية ومحاسبة مرتكبيها وكل من يمولهم أو يدعمهم.

يذكر أن قوات الدفاع الجوي السعودي، قد تصدت فجر اليوم لصاروخين "باليستيين " الأول فوق مدينة "الطائف " كان متجهًا إلى مكة المكرمة، والآخر فوق مدينة جدة .. وتمكنت الدفاعات الجوية السعودية من تدميرهما .

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