الكرملين يتوقع استمرار المحادثات مع كييف بشأن تبادل الأسرى المحتجزين لدى البلدين

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف أن موسكو تتوقع استمرار المحادثات مع كييف بشأن تبادل الأسرى المُحتجزين لدى البلدين تحت قيادة الرئيس الأوكراني الجديد فلاديمير زيلينسكي.



وقال بيسكوف : "لقد تم مناقشة الأمر بنشاط في إطار القنوات المُتاحة وفريق الاتصال ولذا نحن يحدونا الأمل في استمرار هذه المناقشات.. لقد أعربت روسيا بشكل متكرر عن اهتمامها بذلك".



يُشار إلى أن بيسكوف أدلى بتصريحه تعلقيا على إعلان زيلينسكي استعداده لإجراء حوار بشأن وقف إطلاق النار في منطقة دونباس وتأكيده على إعادة المُحتجزين لدى بلاده.