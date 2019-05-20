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اقتصاد

خبير يكشف إيجابيات تنظيم مصر كأس الأمم الأفريقية على الاقتصاد

الإثنين 20/مايو/2019 - 08:24 م
كأس الأمم الافريقية
كأس الأمم الافريقية
محمد يحيي
قال الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية: إن تنظيم مصر كأس الأمم الإفريقية هذا العام والمقرر بدايتها في يونيو المقبل؛ من المؤكد أنها تعطي ثقلا على الصعيدين الاقتصادي والسياسي.

أضاف "أبوزيد" في تصريحات لـ"صدى البلد" أن تلك البطولة والتي تستضيف ممثلي البلدان الأفريقية والعربية بمصر بصفتها رئيسا للاتحاد الافريقي ووجود وفود ومحبي الفرق الرياضية الافريقية، من شأنه تنشيط القطاع السياحي وزيادة روافد الدولة من النقد الأجنبي وبالتالي سينعكس على الاقتصاد.

أوضح " أبو زيد" أن البطولة بمثابة رسالة واضحة لبلاد العالم بقدرة مصر على تنظيم الاحداث الاقتصادية و الرياضية و السياسية الهامة، بالتزامن مع اشادة المؤسسات الاجنبية الدولية في مصر.

واشار: إلى أن بطولة الأمم الافريقية 2019 من شأنها ان تلعب دورا هاما في تقريب وجهات نظر الوفود الاقتصادية ورجال الاعمال المصاحبة للفرق الوطنية المشاركة ومن ثم سينعكس علي الاقتصاد والمشروعات بين مصر وافريقيا بصورة كبيرة.

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