خبير يكشف إيجابيات تنظيم مصر كأس الأمم الأفريقية على الاقتصاد

قال الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية: إن تنظيم مصر كأس الأمم الإفريقية هذا العام والمقرر بدايتها في يونيو المقبل؛ من المؤكد أنها تعطي ثقلا على الصعيدين الاقتصادي والسياسي.





أضاف "أبوزيد" في تصريحات لـ"صدى البلد" أن تلك البطولة والتي تستضيف ممثلي البلدان الأفريقية والعربية بمصر بصفتها رئيسا للاتحاد الافريقي ووجود وفود ومحبي الفرق الرياضية الافريقية، من شأنه تنشيط القطاع السياحي وزيادة روافد الدولة من النقد الأجنبي وبالتالي سينعكس على الاقتصاد.





أوضح " أبو زيد" أن البطولة بمثابة رسالة واضحة لبلاد العالم بقدرة مصر على تنظيم الاحداث الاقتصادية و الرياضية و السياسية الهامة، بالتزامن مع اشادة المؤسسات الاجنبية الدولية في مصر.



