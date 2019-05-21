الستات عايزين إيه.. المركزي للإحصاء يعلن ارتفاع نسبة الطلاق.. استشاري علاقات أسرية: البنات أصبح طموحهن الاستقلال المادي والرجال دفعهن لذلك.. وأستاذ علم اجتماع: الإعلام والسوشيال ميديا سبب خراب البيوت

الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء يعلن ارتفاع نسبة الطلاق في مصر

استشاري علاقات زوجية: استقلال المرأة المادي يجعلها لا تفكر في الزواج

أستاذ علم اجتماع: الإعلام والمسلسلات السبب





فجر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مفاجأة من خلال إحصائية قبل أيام بشأن نسب الطلاق والزواج في مصر، حيث أشارت الإحصائية إلى أن عدد شهادات الطلاق على مستوى الجمهورية بلغ 211521 شهادة عام 2018 مقابل 198269 شهادة عام 2017، وقد ارتفع معدل الطلاق من 2.1 لكل ألف من السكان عام 2017 إلى 2.2 لكل ألف من السكان عام 2018، كما أشارت إلى أن هناك انخفاضا واضحا في معدل الزواج من 9.6 لكل ألف من السكان عام 2017 إلى 9.1 لكل ألف من السكان عام 2018.





ورغم أن نسبة العنوسة في مصر في ازدياد، إلا أن هناك العديد من الأسباب تدفع الفتيات لرفض الزواج، خاصة في ظل بعض التغييرات الاجتماعية مثل عمل الفتيات وخروجهن للحياة وتحمل المسؤوليات في سن صغيرة.





المرأة تعمل ولا تربي

قالت الدكتورة سامية خضر أستاذ علم الإجتماع، إن المجتمع المصري يشهد حالة خطيرة وصعبة أدت إلى ارتفاع نسب الطلاق بشكل متزايد خلال السنوات الماضية، وعزوف الشباب والفتيات عن فكرة الزواج والاستقرار الأسري.





وأضافت "خضر" لـ "صدى البلد" أن عدم التربية الصحيحة للأبناء سواء الشباب أو الفتيات تعد أحد أهم أسباب الطلاق المتزايد ، برغم من أن المرأة المصرية خرجت للعمل وأكملت تعليمها إلا أنها لم تنجح في تربية أبنائها بطريقة صحيحة تؤهلهم للحفاظ على الاستقرار الأسري.





وأوضحت أن سوء التربية أدى إلى عدم احترام الزوجة لزوجها وتطاولها عليه بالألفاظ وبالتالي أدى إلى تفاقم الأزمة بينهما التي تنتهي بالطلاق.





الإعلام والمسلسلات السبب

وأشارت أستاذ علم الإجتماع إلى أن الإعلام والمسلسلات والأفلام التي يتم عرضها طوال الوقت هي العامل الرئيسي فيما وصل له حال المجتمع، وأن المادة الإعلامية والدراما المقدمة دائما ما تدور حول القضايا المادية والجنسية وتعرض نماذج غير أخلاقية، وهو ما يتسبب في فشل العلاقة الزوجية.





وأرجعت الدكتورة سامية خضر، سبب ارتفاع نسبة الطلاق في مصر مؤخرًا، إلى السوشيال ميديا بعد أن أصبح من السهل هدم علاقة بين زوجين بكل سهولة بسبب العالم الإفتراضي الذي يعيش فيه الزوجان.





وأكدت أن الفتيات لا يشعرن بالأمان ولم يتم تربيتهن على تحمل المسؤولية وتفهم الزوج، وتفهم الحياة بعد الزواج، بالإضافة إلى عدم شعورهن بالثقة تجاه أزواجهن.





وتابعت :" مبقاش عندنا ثقافة الكلمة الطيبة، وبسبب اللي بنشوفه في الإعلام والمسلسلات ساءت طريقة تعامل الأزواج مع بعضهم وينتهي زواجهم بالطلاق".





رفض الزواج

من ناحية أخرى، قالت الدكتورة لانا محيي، مدربة الذكاء العاطفي واستشاري العلاقات العاطفية والأسرية، إن هناك عدة عوامل تدفع الفتيات لرفض الزواج، أهمها زيادة نسبة الفتيات التي خرجن لبيئة العمل وأصبح لديهن استقلال مادي، ما يجعلهن يرفضن الزواج من أجل حل الأزمة المادية.





وأضافت "محيي"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الفتيات أصبحن لديهن نضوج عقلي وفكري مختلف عن السابق، ويستكملن دراستهن ويحصلن على كورسات وتدريبات، وكل ذلك يساعد في تغيير أفكارهن، ليصبح نضوجهن العقلي أعلى من الرجال.





وأوضحت أن بعض الفتيات لا يرغبن في الزواج من رجل يجبرها على مساعدته في مصاريف المنزل بعد الزواج، خاصة أنها غير مضطرة إلى ذلك إذا كانت تعمل ولديها استقلال مادي.





أزمة نفسية

وأكدت مدربة الذكاء العاطفي أن المشكلات التي تعيشها الفتيات مع الأهل والأصدقاء والأقارب فيما يخص الزواج، تسبب لهن مشكلة نفسية تجاه فكرة الزواج ويرونه علاقة فاشلة ولا حاجة لها.





وهناك سبب آخر لرفض الفتيات للزواج، وهو عدم القدرة على تحديد المشاعر تجاه الشخص سواء كانت حبا أم إعجابا، وعدم توفر إحساس الأمان الذي تحتاجه المرأة مع الرجل.





وأكدت أن جملة "البنت اللي بـ 100 راجل"، تعد سبب آخر يجعل تلك الفئة من الفتيات ترفض الزواج باعتبارها تعتمد على نفسها ولا تحتاج إلى مساندة الرجل، لافتة إلى أن هذه النوعية من الفتيات يكون من الصعب على الرجال التعامل معهن، وبالتالي لا يملن لفكرة الزواج بسهولة.





لماذا تطلب النساء الطلاق؟

قالت الدكتورة لانا محيى، إن هناك العديد من الأسباب وراء ارتفاع نسبة الطلاق في مصر مؤخرًا، أولها أن الأزواج لم يعد لديهم استعداد للمثابرة في تحسين علاقتهم، وبالتالي يختارون الحل الأسهل وهو الطلاق.





وأضافت "محيي" أن من بين الأسباب أيضا عدم خوف الفتيات من فكرة الطلاق ومن نظرة المجتمع، وتغير ذلك المفهوم عن السنوات الماضية، حيث تتعامل الفتيات مع لقب مطلقة بشكل طبيعي دون أي خوف من مواجهة الآخرين.





وأشارت إلى أن قضايا الخلع سبب رئيسي في زيادة نسبة الطلاق في مصر، حيث تلجأ كل زوجة لم تتمكن من الطلاق إلى البديل وهو الخلع.



