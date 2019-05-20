وزير كندي: رفع التعريفات الجمركية مع الولايات المتحدة انتصار متبادل للطرفين

أعلن وزير المالية الكندي بيل مورنيو، اليوم الإثنين، رفع الرسوم الجمركية الكندية على أوراق اللعب ونبات السوس المستوردين من الولايات المتحدة رسميًا، مشيرًا إلى أن رفع التعريفات يعد انتصارًا متبادلًا للطرفين.



وأصدر مورنيو، صباح اليوم، بيانًا مفاده بأن رفع الرسوم الجمركية على كلا الجانبين كان "فوزًا متبادلا" لجميع المتضررين.



وكان الجانبان "الولايات المتحدة وكندا"، قد توصلا إلى اتفاق يوم الجمعة الماضي لرفع تلك التعريفات.



يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد كتب - على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" - في وقت سابق أنه "يمكن للمزارعين الأمريكيين الآن بدء العمل من جديد مع كل من كندا والمكسيك".