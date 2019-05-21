البنك الدولي والتموين يضعان روشتة لبرامج الدعم الغذائي في آسيا.. الغش وعدم الاستحقاق أبرز إجراءات الحكومة للاستبعاد من الدعم

هل يمكن تطبيق شروط الدعم الأمريكي على المصريين.. التموين تجيب

ورشة إصلاح دعم الغذاء تستعرض برامج الدعم في أمريكا والفلبين وإندونيسيا

ناقشت ورشة عمل إصلاح دعم الغذاء المقامة بالقاهرة اليوم، تحت رعاية وزارة التموين والتجارة الداخلية والبنك الدولي بعض برامج الدعم الغذائي في الولايات المتحدة الأمريكية والفلبين وإندونيسيا.أوضح ممثلو الدول المشاركة بالورشة آليات عمل انظمة الدعم الغذائي في بلدانهم من خلال المعايير المطلوبة في استحقاق الدعم والشروط المطلوبة لدخول المواطن إلى برنامج الدعم وكذا دوافع خروج المواطن من برنامج الدعم.وطرحت ممثلة الحكومة سؤالا إلى المنصة حول آليات التغلب على حالات الغش من خلال حصول مواطن على دعم وهو غير مستحق بالإضافة إلى ما الدوافع التي تدفع مستفيد بالدعم باتخاذ قراره بالخروج من برنامج الدعم وهو يحقق استفادة.وأجاب ممثل برنامج الدعم الغذائي التكميلي الأمريكي أنه يتطلب شروطا كثيرة جدا ومستندات كثيرة جدا لدخول أحد الأفراد إلى برنامج دعم الغذاء كما أنه يكون دخول محدد بفترة زمنية وفقا لاحتياجات المواطن وظروفه المالية، مضيفا أن دوافع خروج المستفيد من برنامج الدعم الغذائي التكميلي هو الشعور بأنه موصوم لأنه يحتاج إلى مساعدة أو أنه يكون متهما بالكسل بالاضافة إلى تحديث البيانات المستمر للمستفيدين للوقوف على حقيقة احتياجاتهم.وأكد مصدر بوزارة التموين والتجارة الداحلية، أن برنامج الدعم الغذائي التكميلي الأمريكي SNAB المطبق في الولايات المتحدة يقوم بالأساس على 3 عوامل معلوماتية عن المستفيد هي آجمالي الدخل وصافي الدخل وحجم الأصول.وحول إمكانية استيراد البرنامج الأمريكي لتطبيقه في مصر.. قال المصدر أنه لا يمكن تطبيق اشتراطات استحقاق الدعم في برنامج الدعم الغذائي التكميلي الأمريكي على المواطن المصري.وأوضح أن دخول المواطن الأمريكي تحت مظلة برنامج الدعم الغذائي التكميلي يتطلب مجموعة كبيرة من المستندات المتعلقة بالدخل والاستهلاك.. لافتا الى ان المواطن الامريكي يوثق كل تعاملاته المادية سواء الدخل او الاستهلاك عن طريق مستندات أو من خلال حسابات البنوك وهي عوامل غير متوفرة لدى المواطن المصري.