دراسة حول تطوير التصنيع المحلي

يعد التصنيع المحلي واحدًا من أهم العناصر في إحلال المكونات مستوردة من الخارج بأخري مصنعة أو مجمعة محليا، بالإضافة إلي تعميق تصنيع هذه المكونات, حيث يتطلب ذلك إحداث تنسيق بين القطاعات الإنتاجية للوصول إلى الهدف الرئيسي‏ وهو منتج صناعي مصري قادر على المنافسة محليًا وعالميًا.



أعدت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا دراسة لمجلس تكنولوجيا الصناعة بالأكاديمية، تهدف إلي تحديث وتطوير وتعميق التصنيع المحلي.



دارت الدراسة حول الوضع الحالي للتصنيع المحلي في مصر راصدة بعض السلبيات بالسوق المصري، والتي على رأسها إرتفاع حجم الواردات من المنتجات والآلات ومقارنة بزيادة معدل الارتفاع سنويا، موضحة أن التصنيع المحلي للصناعات المختلفة لازال نسبته منخفضة وأقل من المرجو.



وأشارت الدراسة إلى أن مصر تعاني مصر من انحصار التصنيع المحلي على المكملات والأجزاء الفرعية وقطع الغيار وليس الرئيسية للمعدات والمنتجات، انخفاض أعداد الكوادر الفنية والهندسية المؤهلة لاستيعاب وتطويع التكنولوجيات الحديثة والتي لديها القدرة علي تنفيذ برامج الإنتاج وتطوير أساليبها وذلك يعود إلى ضعف التعليم الفني والهندسى.



كما رصدت الدراسة بعض الايجابيات، من بينها توافر بعض مقومات التصنيع المحلي في مصر، حيث توجد الخامات الأساسية للتصنيع متمثلة في صناعات الحديد والصلب والألومنيوم والسبائك الحديدية وغير الحديدية بالاضافة إلى وجود آليات للإنتاج والتصنيع من معدات التشغيل machining) )والتشكيل ( forming ).



كما تتوافر مخرجات الصناعات الكهربائية والالكترونية والصناعات الحرارية والبلاستيك والمنسوجات وغيرها، حيث أن نمو الوعي والاهتمام لدي المسئولين وصناع القرار بأهمية التصنيع المحلي للمعدات والآلات والمنتجات وأثر ذلك علي الاقتصاد الوطني.



وتعد الخبرات المكتسبة من النماذج الناجحة في التصنيع المحلي في مصر وذلك في مجالات: محركات الديزل - المطروقات – المسبوكات - المراجل والمبادلات الحرارية – معدات صناعة السكر – معدات وآليات التداول والمناولة - التشييد والبناء – معدات محطات توليد الكهرباء وشبكات النقل والتحكم والتوزيع وغيرها.



كما أن هناك بعض التقدم في التصنيع المحلي لبعض المنتجات مثل سيارات الأتوبيسات ، المقطورات ، عربات السكك الحديدية ، الثلاجات ، الديب فريزر ، غسالات الملابس ، سخانات المياه ، البوتاجازات ، أجهزة التكييف ، المكانس ، المحولات الكهربية وغيرها.