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أخبار البلد

سفارة الإمارات: المصريون لم يعشقوا شخصا خارج وطنهم أكثر من الشيخ زايد

الإثنين 20/مايو/2019 - 09:47 م
الشيخ الراحل زايد
الشيخ الراحل زايد آل نهيان
نادر غازى:
أكدت السفارة الإماراتية بالقاهرة أن المصريين لم يعشقوا شخصًا خارج حدود وطنهم أكثر مما عشقوا الشيخ الراحل زايد بن سلطان آل نهيان.

وقالت في تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، إن الشيخ الراحل كان عنوانا كبيرا للبر والعمل الخيرى والبناء والتشييد.

وأضافت الصفحة أنه لم تخل مدينة فى مصر من شارع باسمه أو مستشفى عليها "يافطة" تحمل صورته.

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