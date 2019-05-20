حسام موافي: الهيموجلوبين مادة سامة لهذا السبب.. فيديو

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، أنواع الأنيميا.



وقال موافي خلال برنامج «ربي زدني علما» على قناة صدى البلد « هناك 4 أنواع للأنيميا تشمل أنيميا النقص والمصنع والنزف، وقد تكون في شكل نزيف مزمن أو نزيف حاد ناتج عن الحوادث، فضلا عن أنيميا التكسير التي تحدث بسبب عيوب وراثية».



وتابع موافي « الهيموجلوبين مادة سامة، وربنا حمانا منه بالخلايا الحمراء، كونه الوسيلة الوحيدة القادرة على استقبال الأكسجين، والتنقل به لعدم إضرار أعضاء الجسم، وخاصة الكلى».