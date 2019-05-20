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حسام موافي: الهيموجلوبين مادة سامة لهذا السبب.. فيديو

الإثنين 20/مايو/2019 - 09:46 م
الدكتور حسام موافي
الدكتور حسام موافي
البهى عمرو
كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، أنواع الأنيميا.

وقال موافي خلال برنامج «ربي زدني علما» على قناة صدى البلد « هناك 4 أنواع للأنيميا تشمل أنيميا النقص والمصنع والنزف، وقد تكون في شكل نزيف مزمن أو نزيف حاد ناتج عن الحوادث، فضلا عن أنيميا التكسير التي تحدث بسبب عيوب وراثية».

وتابع موافي « الهيموجلوبين مادة سامة، وربنا حمانا منه بالخلايا الحمراء، كونه الوسيلة الوحيدة القادرة على استقبال الأكسجين، والتنقل به لعدم إضرار أعضاء الجسم، وخاصة الكلى».

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