طبيب أسنان: 4 شروط لـ زراعة الأسنان الفورية.. فيديو

قال الدكتور محمد العالم عضو الأكاديمية الأمريكية لتجميل الأسنان، إن الفترة الأخيرة شهدت ظهور تقنية زراعة الأسنان الفورية، والهدف منها تقصير المدة الزمنية التي تستغرقها زراعة الأسنان المتعارف عليها.

وأضاف العالم خلال ندوة في موقع "صدى البلد" أنه عندما يفقد المريض واحدة من أسنانه في منطقة ما داخل فمه، وبكثافة عظم جيدة، وصحة عامة جيدة للثة، يمكن إجراء الزراعة الفورية للسنة.وتابع أن هناك العديد من الشروط التي يجب أن تتوافر خلال عمل زراعة الأسنان الفورية، والتي يجب على الطبيب فحص فيها المريض سريريا و شعاعيا قبل البدء بالزراعة الفورية.واكد العالم ان من اهم مميزات هذا النوع من زراعة الأسنان هو تعويض المنظر الجمالي في حالات فقد احدى الاسنان خصوصا الامامية و للزرعة ايضا ميزة الحفاظ على مستوى العظم في أحسن حالاته و بكثافة، ومن أبرز الشروط:1- توفر كثافة عظم جيدة جدا في الفك2- ان يكون المريض على اهتمام دائم ويومي باسنانه3- ان لايكون هناك قوى اطباق عالية مكان الزراعة ( مثال على ذلك ان لا يعاني المريض من عادة صك الأسنان )4- يكمن الهدف من الزراعة الفورية هي تعويض مكان سنًا أو اثنين على الأكثر في المنطقة الامامية من الفك.