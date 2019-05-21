تراجع محفظة الأوراق المالية للبنوك لـ405.51 مليار جنيه في يناير الماضي

تراجعت محفظة الأوراق المالية لدي البنوك بالعملة الأجنبية لـ 405.514 مليار جنيه في يناير الماضي مقابل 412.2 مليار جنيه في ديسمبر السابق له بفارق6.7 مليار جنيه ومقارنة بـ443.231 مليار جنيه في نوفمبر2018 بفارق 37.72 مليار جنيه.



وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري ان حجم الاوراق المالية بالعملة الاجنبية لقطاع الحكومة لـ373.62مليار جنيه في يناير 2019 مقابل 379.93 مليار جنيه في ديسمبر الماضي ومقارنة بـ409.8 مليار جنيه في نوفمبر السابق.



وبلغت أرصدة الأوراق المالية بالقطاع الخاص لـ 17.121 مليار جنيه في يناير الماضي مقابل 17.3 مليار جنيه في ديسمبر 2018 ومقارنة بـ 17.52 مليار جنيه في نوفمبر 2018.

