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حسام موافي: 4 أنواع لـ الأنيميا.. تعرف عليها.. فيديو

الإثنين 20/مايو/2019 - 09:55 م
الدكتور حسام موافي
الدكتور حسام موافي
البهى عمرو
كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، أنواع الأنيميا.

وقال موافي خلال برنامج «ربي زدني علما» على قناة صدى البلد « هناك 4 أنواع للأنيميا تشمل أنيميا النقص والمصنع والنزف، وقد تكون في شكل نزيف مزمن أو نزيف حاد ناتج عن الحوادث، فضلا عن أنيميا التكسير التي تحدث بسبب عيوب وراثية».

وتابع موافي « الهيموجلوبين مادة سامة، وربنا حمانا منه بالكرات الحمراء، كونه الوسيلة الوحيدة القادرة على استقبال الأكسجين».

وأوضح موافي أعراض الإصابة بالأنيميا كالتالي «أعراض الأنيميا دائما عامة، فتجد المريض يشتكي من تدهور حالته النفسية أو النهجان، وهي أعراض قد تكون مظاهر لأمراض أخرى»، مردفًا «قد يكون شحوب المريض، وتضخم طحاله، وتعرضه أظافره لتغير من أعراض الأنيميا».

وحذر موافي من تشخيص حالة المريض المصاب بالأنيميا، دون الاستعانة بمعمل التحاليل، نظرا لتشابه أعراضها مع أمراض أخرى.

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حسام موافي: الهيموجلوبين مادة سامة لهذا السبب.. فيديو

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