وصلت 3.6 مليار جنيه.. زيادة ديون السكة الحديد لدى وزارة البترول في مارس الماضي

أكد مصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية، أن مستحقات الوزارة متمثلة في الهيئة العامة للبترول، لدى هيئة السكة الحديد، قد ارتفعت بنهاية مارس الماضي، إلى 3.6 مليار جنيه مقابل 3 مليارات فقط بنهاية يونيو 2018، لتعد الكهرباء أكبر جهة مديونة للوزارة حاليا.



وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن المديونية المستحقة لوزارة البترول لدى الهيئة ارتفعت بذلك بنسبة 20%، وأن هناك جدولة لسداد تلك المديونية.



وتنتج مصر نحو 6.8 مليار قدم مكعب من الغاز يوميًا، يتم استخدام نحو 300 مليون قدم يوميا داخل الحقول في معدات الاستخراج، على أن يتم توجيه المتبقي من الإنتاج إلى السوق المحلية.