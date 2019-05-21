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برلمان

نشرة أخبار البرلمان.. الإفراج عن معصوم مرزوق ويحيى القزاز.. البرلمان: ملف حقوق الإنسان لن يكون ورقة ضغط على مصر.. ومشروع قانون لرفع الحد الأقصى للأجور

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 01:00 ص
أسامة علي
في إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على إطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد تحت قبة البرلمان؛ نقدّم لكم أبرز 10 أخبار على مدار يوم أمس الاثنين 20 مايو:


بعد مطالبته بسداد 113 مليون جنيه متأخرات.. نادي الورد بالمنصورة يثير الجدل بمجلس النواب

الإفراج عن معصوم مرزوق.. البرلمان: ملف حقوق الإنسان لن يكون ورقة ضغط على مصر

بزيادة لـ 70 ألف جنيه.. مشروع قانون لرفع الحد الأقصى للأجور

5 آلاف رسوم فحص وتصدر خلال شهر .. تعرف على اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء

17 مليارا و100 مليون جنيه.. لجنة برلمانية توصي بزيادة مخصصات الصحة

51 مليارا و582 مليون جنيه.. موازنة وزارة الداخلية في 2019-2020..تفاصيل

46 مليون جنيه رواتب 17 مسئولا بالقوى العاملة.. ووزارة المالية ترد

السفير الصينى: تكريمى من الرئيس السيسى تكريم لدولة الصين

كشفت عن 67 شركة رابحة مقابل 53 خاسرة.. قطاع الأعمال: 11 مليار صافى الأرباح خلال 2017/2018

بحد أقصى 10 آلاف جنيه.. تخفيض رسوم التوثيق والإشهار للشركات

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