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تحالف دعم الشرعية: الدفاع السعودي يعترض أهدافا معادية في أجواء جدة والطائف

الإثنين 20/مايو/2019 - 09:50 م
الدفاع السعودي يعترض
الدفاع السعودي يعترض أهدافا معادية فى أجواء جدة والطائف
رحيم يسري
قال تحالف دعم الشرعية في اليمن إن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي اعترضت ودمرت صباح اليوم أهدافا جوية معادية بمحافظتي جدة والطائف، وفقا لشبكة "سكاي نيوز".

وأكد المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي أن منظومات الدفاع الجوي الملكي السعودي رصدت صباح الاثنين أهدافًا جويةً تحلق على مناطق محظورة بمحافظة جدة والطائف، وتم التعامل معها وفق ما يقتضيه الموقف.

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