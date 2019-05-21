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اقتصادية الحركة الوطنية: اتفاقية التجارة الأفريقية مصدر جديد للنمو

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 04:06 ص
مصطفى أبوزيد رئيس
مصطفى أبوزيد رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحركة الوطنيه
أسامة علي
أكد الدكتور مصطفى أبوزيد رئيس اللجنة الاقتصادية لحزب الحركة الوطنية المصرية أن اتفاقية التجارة الحرة الافريقية مصدر جديد للنمو الاقتصاد المصرى من خلال النفاذ الى الاسواق الافريقية وتدعيم حركة التجارة البينية.

وأضاف أبوزيد خلال تصريحات له أن مصر تهدف الى استضافة المقر التنفيذى لسكرتارية اتفاقية التجارة الحرة وهذا يأتى من ثقل الدور المحورى لمصر بالاضافة لرئاستها للاتحاد الافريقى.

وأشار رئيس اقتصادية الحركة الوطنية الى المكاسب التى ستعود على مصر من خلال تلك الاتفاقية التى وقع عليها حتى الان 22 دولة أفريقية فى زيادة حجم الصادرات المصرية مما يساهم فى تحقيق استراتيجية تعميق التصنيع المحلى وبالتالى تشجيع الصناعة الوطنية فى زيادة حجم انشاء المشروعات الصناعية والزراعية والاستفادة من الميزات التنافسية للدول الافريقية والذى بدوره يساهم فى زيادة الناتج المحلى الاجمالى وتحقيق المستهدف فى رفع معدل النمو الاقتصادى الى 6%.

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