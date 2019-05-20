عمرو سهل: الإفراج عن بعض رموز المعارضة دليل أن الدولة ليست فى خصومة معهم

أكد الكاتب الصحفي عمرو سهل رئيس تحرير بوابة دار الهلال "الهلال اليوم" أن قرار الإفراج عن بعض رموز المعارضة جاء لإثبات أن الدولة تعلي القانون وليست في خصومة مع أشخاص كما كان يروج البعض.



وأضاف: إن هذه الخطوة تؤكد أن الدولة لا تخضع لضغوط أو ابتزاز مارسته بعض المنظمات المجتمعية التي وصفت القبض على هذه العناصر بأنه قمع للمعارضة حيث يثبت السير القانوني في التعامل مع هؤلاء أن الدولة تسمح بالمعارضة شريطة أن تكون عاقلة وذات أجندة وطنية وأن الخلاف السياسي مقبول طالما جاء في إطاره الشرعي وتجرد من أجندات خارجية.



وطالب سهل المعارضة بأن تسمو إلى قدر مسئولياتها وأن تعيد النظر في تعاملها مع الأمور وتغير نغمة نظرية الاضطهاد وأن تبدأ في العمل الجاد لإثبات قدرتها على المساهمة في البناء الجاد عن طريق النقد الموضوعي لا الإثارة والعبث بمشاعر البسطاء.