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ديني

المئات يؤدون صلاة التراويح في اليوم الخامس عشر بمسجد عمرو بن العاص‎.. صور

الإثنين 20/مايو/2019 - 11:40 م
صدى البلد
عبد الرحمن محمد - عدسة - احمد رمضان
توافد المئات من المصلين لأداء صلاة تراويح في اليوم الخامس عشر من أيام شهر رمضان المبارك لعام 1440ه- 2019م من مسجد عمرو بن العاص بالقاهرة.

وشهدت ساحات المسجد حضورا كثيفا من المصلين من الرجال والنساء والشباب والأطفال، وسط أجواء إيمانية روحانية بمناسبة قدوم الشهر الكريم.

وكانت وزارة الأوقاف قد أعلنت انتهاء استعداداتها لشهر رمضان المبارك وجهزت ساحاتها لأداء صلاة التراويح.

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