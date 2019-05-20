المئات يؤدون صلاة التراويح في اليوم الخامس عشر بمسجد عمرو بن العاص‎.. صور

توافد المئات من المصلين لأداء صلاة تراويح في اليوم الخامس عشر من أيام شهر رمضان المبارك لعام 1440ه- 2019م من مسجد عمرو بن العاص بالقاهرة.



وشهدت ساحات المسجد حضورا كثيفا من المصلين من الرجال والنساء والشباب والأطفال، وسط أجواء إيمانية روحانية بمناسبة قدوم الشهر الكريم.



وكانت وزارة الأوقاف قد أعلنت انتهاء استعداداتها لشهر رمضان المبارك وجهزت ساحاتها لأداء صلاة التراويح.