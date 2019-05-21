حوادث الانتحار.. طالب يتناول الحبة السامة بـ البحيرة.. وشاب يلقى بنفسه أمام المترو.. وطبيب بشري يلقي نفسه من الطابق الثاني في الإسكندرية

يوما بعد يوم نستيقظ على أخبار مفزعة مثل انتحار المواطنين.. فبالأمس قام أحد الاشخاص بالانتحار أمام المترو بمحطة الشهداء، كما تجرد طبيب من ملابسه والقى بنفسه من البلكونة.. الخبر أثار حيرة المواطنين، وأصبح تريند على مواقع التواصل وتسابق الجميع من أجل معرفة أسباب الواقعة التى لم تكن الأولى، ففى كل يوم نستيقظ على واقعة أو جريمة ربما يكون بطلها أحد أفراد العائلة أو القتيل نفسه.





ألقى نفسه امام المترو

اقدم شاب على الانتحار امام مترو الانفاق بمحطة مترو الشهداء، وقام رجال المباحث باستخراج أشلاء الجثة بصعوبة من أسفل عجلات المترو.





وبدأ فريق من رجال مباحث القاهرة وشرطة النقل فى تفريغ كاميرات المراقبة بمحطة مترو الشهداء للوقوف على ملابسات حادث وفاة شاب أسفل عجلات المترو مساء أمس الأحد.





الحبة السامة

أقدم طالب بالصف الثالث الإعدادى بإحدى قرى مركز الدلنجات بالبحيرة على الانتحار وتناول الحبة السامة "الخاصة بحفظ الغلال" لمروره بحالة نفسية سيئة، وتم نقله لمركز السموم بالمستشفى العام بايتاى البارود وتوفى عقب وصوله.





تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة الدلنجات يفيد بوصول " اسلام ي ع" 16 سنة طالب بالصف الثالث الإعدادي ومقيم قرية الكدوة بدائرة المركز مصاب إدعاء تسمم نتيجة تناول مادة غير معلومة "وتوفى عقب وصوله.





وبتوقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة مفتش الصحة، أفاد فى تقريره عدم وجود إصابات ظاهرية وأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية وتوقف عضلة القلب نتيجة تناول مادة سامة ولا يمكن الجزم بوجود شبهه جنائية من عدمه.





بسؤال والده اقرر بتناول نجله قرص لمبيد حشري (خاص بحفظ الغلال) لمروره بحاله نفسيه سيئه ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

تحرر المحضر اللازم وابالعرض على النيابة العامة قرر محمد زايد وكيل النائب العام برئاسة المستشار عبدالحميد السعيد التصريح بدفن الجثة عقب عرضها على الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة وتم تكليف إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة وظروفها.





طبيب البلكونة





استمعت نيابة أول الرمل بالإسكندرية اليوم، الأحد إلى أقوال زوجة الطبيب البشري الذي قام بإلقاء نفسه من الطابق الثاني بعقار بمنطقة جليم شرقي المدينة، في ساعة متأخرة من مساء أمس.





وقالت الزوجة إنها كانت في الخارج عندما فوجئت بمكالمة هاتفية من جيرانها يخبرونها بقيام زوجها بتجريد نفسه من ملابسه بالكامل، وإلقاء نفسه من شرفة الشقة التي تقع بالطابق الثاني بمنطقة جليم.





وأشارت الزوجة في تحقيقات النيابة إلى أن زوجها كان يعاني من أزمة نفسية حادة نتيجة لمروره بضائقة مالية وأنه كان يرفض الحديث معها.





وانتقل فريق من النيابة إلى موقع الحادث وأخذ شهادات الجيران والأهالي هناك وأمرت بتشريح الجثة واستعجال تقرير الطبيب الشرعي حول ملابسات الوفاة.





تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة الرمل أول يفيد بانتحار شخص من الطابق الثاني بعقار بشارع عبد الحميد الديب بمنطقة جليم.





انتقل مأمور وضباط قسم شرطة أول الرمل إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص وجود جثة المدعو"ع.أ.ح" 72 عاما، طبيب بشري بالمعاش، مسجاة أمام العقار رقم 26 بالشارع المشار إليه.





وتحرر محضر بقسم شرطة الرمل أول بالواقعة، وأمرت النيابة العامة بنقل الجثة لمشرحة الإسعاف بكوم الدكة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.