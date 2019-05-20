السيستم نجح.. 409 آلاف طالب يمتحنون أحياء أولى ثانوى إلكترونيًا عبر التابلت .. والمسئولون: نجحنا ولم نتلق شكاوى والامتحان مر بسلام.. والبلطي والفول الأكثر جدلًا في الأسئلة اليوم

* تعليم السويس: امتحانات التابلت 100% بعد تغيير المنصة

* تعليم الإسماعيلية: الطلاب أدوا امتحان أحياء أولى ثانوي بسهولة ويسر اليوم







أدى اليوم، طلاب الصف الأول الثانوي، امتحان أحياء أولى ثانوى، وذلك في ثاني أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2018 / 2019 ، وكان الشعار الغالب على اليوم الامتحاني اليوم "السيستم رجع".



حيث قال المسئولون عن إدارة منظومة امتحانات اولى ثانوي، إن منظومة الاختبارات الإلكترونية للفصل الدراسي الثاني للصف الأول الثانوي 2018 /2019، حققت اليوم نجاحًا كبيرًا؛ حيث استقبلت 409 آلاف و704 طلاب من المستهدفين لأداء الامتحان إلكترونيًا، لأداء امتحان مادة الأحياء في الفترة الأولى والثانية داخل المدارس المجهزة تكنولوجيًا بالمحافظات المختلفة.



وأعلن المسئولون أن غرفة العمليات المركزية المختصة بمتابعة الامتحانات، لم تتلقَ اليوم أى شكاوى تؤثر على سير العملية الامتحانية أثناء سير امتحان أحياء أولى ثانوي.



وقال المسئولون إن جميع طلاب الصف الأول الثانوي أدوا امتحان أحياء أولى ثانوى اليوم بسلام، مشيرين إلى أن منهم من ادى الامتحان بطريقة إلكترونية، ومنهم من أدى الامتحان بطريقة ورقية في المدارس غير المجهزة تكنولوجيًا.



ومن جانبها .. أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن نسبة أداء الطلاب فى مادة الاحياء اليوم الاثنين الموافق 2019/5/20 خلال الفترة الصباحية بلغت 77 % من اجمالى عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان، والبالغ عددهم(50.213) طالب وطالبة، كما بلغت النسبة (77.5%) لطلاب الفترة المسائية والبالغ عددهم ( 9816) طالبا.



وفي القليوبية .. أدى طلاب الصف الأول الثانوي بالقليوبية امتحان مادة الأحياء اليوم على جهاز التابلت بنسبة وصلت إلى 80% من إجمالي مدارس المحافظة فيما أدى طلاب المدارس التي هي خارج المنظومة امتحان مادة الأحياء ورقيا، وجاءت إدارة بنها التعليمية على رأس الإدارات التي أدى بها الطلاب الامتحان على جهاز التابلت بعدد 20 مدرسة من إجمالي 23 مدرسة.



وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية أنه جار العمل على تدارك المشاكل بالمدارس المتبقية على أن تصبح نسبة امتحان الطلاب بمدارس المحافظة للصف الأول الثانوي 100% وذلك من خلال التنسيق مع مراكز التطوير التكنولوجي بالإدارات المختلفة.



وفي الفيوم .. تابع الدكتور محمد عبد الله وكيل وزارة التعليم بالفيوم امتحان مادة الأحياء للصف الأول الثانوي العام بالفيوم، وذلك فى إطار النظام التعليمى الجديد، وذلك للوقوف على مدى انضباط العمل باللجان وإزالة العوائق التى قد تواجه الطلاب والمعلمين، واطمأن على انضباط لجان الامتحانات، وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب داخل اللجان من النظافة والتهوية والإنارة الكافية.



بلغ إجمالي عدد الطلاب المنتظمين بالمدارس الحكومية والذين أدوا امتحان مادة الأحياء _ الفترة الصباحية 11057 بجميع المدارس الحكومية على مستوى المحافظة.



وبعد التواصل مع غرفة العمليات بالمديرية تم رصد إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان إلكتروني وبلغ عددهم 515 طالب وطالبة، وعدد الطلاب الذين أدوا الامتحان ورقي 1536 ، وعدد الطلاب المتغيبين عن امتحان اليوم عدد 6 طلاب.



وفي بورسعيد .. صرح د. نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم ان ٤٠١٥ طالبا وطالبة مقيدين بالصف الاول الثانوى العام بالنظامين الحكومى والخاص قد ادوا امتحان مادة الاحياء اليوم على اجهزة التابلت المدرسى.



واوضح وكيل الوزارة ، ان اجمالى الطلاب النظاميين المقيدين بالصف الاول ببورسعيد ٤٩١٢ طالبا وطالبة حضر منهم الامتحان ٤٩٠٤ طالبا بغياب ٨ طالب، مشيرا الى ان ٨٩٢ طالبا وطالبة قد ادوا الامتحان بالنظام الورقى.



واكد ان جميع مدارس بورسعيد الثانوية الحكومية والخاصة وعددها ٢٩ مدرسة قد شهدت سهولة وسلاسة اثناء عملية ربط الطلاب على منصة امتحان الاحياء بإستثناء أعداد قليلة لم يتمكنوا لأسباب تقنية.



وفي قنا .. شهدت شبكة امتحانات الصف الأول الثانوي، تحسنا ملحوظا في اليوم الثاني للامتحانات، حيث تمكن طلاب وطالبات ٥٥ مدرسة من إجمالي ٧٦ مدرسة من أداء الإمتحانات الالكترونية، دون عوائق.



من جانبه قال الدكتور صبري خالد- وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إن طلاب 55 مدرسة من إجمالي 76 مدرسة تمكنوا من دخول منصة الامتحانات التعليمية الالكترونية وأداء الامتحانات دون أي مشاكل، فيما أدى طلاب 21 مدرسة الامتحان بالنظام الورقي.



يذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الصف الأول الثانوى بمختلف المدارس يبلغ ١٤٧١٩ موزعين على المدارس الحكومية والتجريبيبة والخاصة والخدمات.



وفي المنيا .. أكد محمد محمود عزب وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أن 90 % من الطلاب أدوا الامتحان على التابلت ونجحوا في الدخول لمنصة الامتحانات وأداء الامتحان بسهولة بينما أدي 10 % من الطلاب الامتحان ورقيا لوجود بعض المشكلات الطفيفة بالسيستم ، ولم تتلق غرفة العمليات أية شكاوى من الطلاب أو المدارس وتم أداء الامتحان بنجاح في اليوم الثاني.



ويؤدي الامتحان 28 ألفا و590 طالبا وطالبة من طلاب الصف الأول الثانوي المنيا امتحانات مادة الأحياء في 124 مدرسة ثانوية علي مستوي المحافظة حكومية وخاصة.



وأكد الطلاب علي سهولة الامتحان الإلكتروني أو الورقى، وأن الاختبار جاء في 17 سؤلا وكانت الأسئلة متنوعة وتخاطب الفهم وليس الحفظ وبمستويات مختلفة.



وأكد عزب أن هناك متابعة مستمرة لسير الامتحانات، من خلال غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وبالتنسيق مع الإدارات التعليمية التسع لمتابعة سير الامتحانات بكافة المدارس، والإبلاغ عن أية شكاوى للتعامل معها فورًا.



وفي البحيرة .. أعلن محمد سعد محمد – وكيل وزارة التربية والتعليم ، ان نسبة اداء طلاب الصف الاول الثانوى فى مادة الاحياء اليوم خلال الفترة الصباحية، بلغت 83 % من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لاداء الامتحان، والبالغ عددهم 24413 طالبا وطالبة منتظم تم اداؤهم للامتحانات بعدد 100 مدرسة، مشيرا الى ان نسبة المدارس المستهدفة لأدائها الامتحان الكترونيا بلغت 100% وان استعداد المدارس لامتحان الفترة المسائية لطلاب المدارس الخاصة خلال الفترة تبدأ من الساعة الواحدة ظهرا وحتى الثانية والنصف بعد الظهر.



وفي كفر الشيخ .. قالت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ،إنها تفقدت عدد من المدارس للاطمئنان على سير الامتحانات ، مؤكدة أن عدد المدارس التي أدى بها الطلاب الامتحان الكترونيًا 59 مدرسة ،وعدد المدارس التي أدى الطلاب الامتحان ورقيًا بها 37 مدرسة.



وأشارت إلى أن غرفة العمليات لك ترصد أي شكوى من الطلاب أو أولياء أمورهم والامتحان جاء فى مستوى الطالب المتوسط .



وفي الاسماعيلية .. أدى طلاب الصف الأول الثانوي بالإسماعيلية امتحان الأحياء إلكترونيا بـ"التابلت" بنسبة 98% على مستوى إدارات الإسماعيلية الثمانية ، ومن جانبه أكد الدكتور خالد خلف قبيصي، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، أن طلاب الصف الأول الثانوى وعددهم 8012 في 45 مدرسة، أدوا امتحان الأحياء إلكترونيا، فيما أدى طلاب 7 مدارس الامتحان ورقيًا.



وذكر أن غرفة العمليات تابعت على مدار اليوم مستجدات الأمور بالإدارات التعليمية، والتي أكدت أن الطلاب أدوا الامتحان بسهولة ويسر باستخدام التابلت وأنه تم التعامل مع المواقف الفردية.



وفي الدقهلية .. تمكن طلاب وطالبات الصف الأول الثانوى بالدقهلية والبالغ عددهم 46 ألفا و595 طالبا وطالبة بعدد 173 مدرسة حكومية و12 مدرسة خاصة على مستوى المحافظة اليوم الاثنين من اداء امتحان مادة الأحياء إلكترونيا فى 97% من مدارس الدقهلية فيما فشل فى 3% من المدارس وتم استبداله فيهم بالورقى.



فيما أكد علي عبدالرؤف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أنه تم المرور على جميع المدارس والتأكد من جاهزية جميع اللجان بها، بعد ما حدث أمس من عطل فى السيستم، أدى الى تأدية امتحان اللغة العربية فى معظم اللجان ورقيا.



وفي الاسكندرية .. قال مصطفى العجمى، وكيل وزارة التربية ولتعليم فى الإسكندرية،ـ أن طلاب الصف الأول الثانوي العام، قد أدوا اليوم الاثنين، امتحان مادة الأحياء إلكترونيا بـ 89 مدرسة من إجمالي 109 مدرسة على مستوى المحافظة.



وأشار وكيل الوزارة في اتصريحات صحفية اليوم، إلى طلاب 20 مدرسة فقط أدوا الامتحان ورقيا، وذلك بعد عودة "السيستم" بمعظم المدارس.



وفي الاقصر.. نجح الطلاب فى اداء الامتحان الكترونيا بنسبة 96 % من اجمالى الطلاب المقرر لهم اداء الامتحان الكترونيا على مستوى مدارس المحافظة.



وفي السويس .. قالت سلمى الشاعر وكيل وزارة التعليم بالسويس، ان جميع المدارس التى أتصلت بالمنصة الجديدة انتظم طلابها بنسبة 100 % فى أداء أمتحانات اليوم الثانى بالنظام الألكترونى التابلت خلال أداء أمتحان الأحياء.



ولكن على صعيد آخر.. عبر طلاب مدرسة الإبراهيمية الثانوية بالسيدة زينب عن صعوبة بعض أسئلة مادة الأحياء.



حيث قال الطلاب: إن الامتحان مكون من 17 سؤالا؛ موضحين أن معظم الأسئلة كانت غير مباشرة وتحتاج إلى تفكير.



ومن أبرز الأسئلة التي حيرت الطلاب خلال الامتحان، سؤال عن الاسم العلمي لــ "السمكة البلطي" كل اختياراته كانت محيرة جدا للطلاب وفقا لرواية الطلاب؛ حيث إن المعنى المطلوب كان باللاتينية ، كما جاء في احد نماذج الامتحان سؤالا بنفس الطريقة يطلب من الطلاب الاسم العلمي لنبات الفول.



وقد شكا بعض الطلاب من أن نسخة الامتحان الإلكتروني أصعب من نسخة الامتحان الورقي الذي تم توزيعه على بعض الطلاب.



وكانت قد انطلقت امتحانات الصف الأول الثانوى 2018/ 2019، أمس الأحد، ويؤدى الطلاب الامتحانات على فترتين، الصباحية تضم طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، والمسائية لطلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية.



ويؤدي جميع طلاب المدارس الحكومية والرسمية لغات والخاصة والمعاهد القومية الامتحانات إلكترونيًا، بينما يؤدي طلاب المنازل والخدمات والسجون والمجندين وطلاب المستشفيات الامتحانات بصورة ورقية، وذلك في الفترة الصباحية، على أن تكون الفترة المسائية لطلبة المدارس الخاصة والمعاهد القومية إلكترونيًا.