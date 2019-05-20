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سيارات

فورد تسرح 7 آلاف من موظفيها حول العالم

الإثنين 20/مايو/2019 - 10:24 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
أ ش أ
كشفت شركة فورد الأمريكية لصناعة السيارات عن تفاصيل خطتها لإعادة الهيكلة في الوقت الذي تستعد فيه لتصنيع السيارات الكهربائية وذاتية التحكم، من خلال تسريح 7 آلاف من موظفيها الإداريين في جميع أنحاء العالم (حوالي 10% من القوى العاملة الدولية لها).

وذكرت مجلة تايم الأمريكية اليوم، الاثنين، أن إعادة الهيكلة الجارية منذ العام الماضي سوف توفر للشركة حوالي 600 مليون دولار سنويًا، من خلال القضاء على البيروقراطية، موضحةً أنه سيتم تسريح حوالي 2300 موظف في الولايات المتحدة، من خلال دفع تعويضات وتسريحهم.

وتطال عمليات التسريح العديد من فروع الشركة، بما في ذلك قسم الهندسة وتطوير المنتجات والتسويق وتكنولوجيا المعلومات والخدمات اللوجستية والمالية وغيرها من المجالات، لكن الشركة أكدت أيضًا أنها توظف في بعض المجالات الحيوية، بما في ذلك تلك المعنية بتطور البرمجيات وتتعامل مع السيارات ذاتية القيادة والسيارات الكهربائية.

وفي مذكرة للموظفين، قال المدير التنفيذي جيم هاكيت إن الموجة الرابعة من إعادة الهيكلة ستبدأ غدًا، الثلاثاء، وستنتهي من عمليات الفصل في الولايات المتحدة بحلول 24 مايو الجاري.

وأضاف هاكيت: "لكي ننجح في صناعتنا التنافسية، ونضع فورد للفوز في مستقبل سريع التطور، يجب علينا تقليل البيروقراطية، وتسريع عملية اتخاذ القرارات، والتركيز على العمل الأكثر قيمة، وخفض التكاليف".

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