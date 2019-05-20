ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

الكهرباء: الزيادات الجديدة بسيطة وموحدة على جميع المناطق

الإثنين 20/مايو/2019 - 10:10 م
الكهرباء
الكهرباء
وفاء نور الدين
تعلن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، غدا الثلاثاء، الزيادة الجديدة فى أسعار الكهرباء، التى سيتم تطبيقها بدءا من يوليو المقبل.

وتولي الوزارة اهتمامًا كبيرًا بجموع المواطنين، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل، وكانت الوزارة قد أعلنت عن مد فترة رفع الدعم التى كان مقررا نهايتها هذا العام، تنفيذا لخطة الحكومة برفع الدعم عن الكهرباء بحلول 2021 /2022.

وأكدت الوزارة أن الزيادات التى سيتم الإعلان عنها غدا بسيطة وموحدة على جميع المناطق.

ترشيحاتنا

ذروتها الأربعاء والخميس.. الأرصاد تعلن موعد انتهاء الموجة الحارة وتكشف أسبابها

الحكومة ترفع أجور الموظفين بالموازنة وتقلص المصروفات على الدعم

خبير يكشف إيجابيات تنظيم مصر كأس الأمم الأفريقية على الاقتصاد

شوبير يحذر الزمالك من حكم مباراة إياب نهائي الكونفدرالية

تزوجت 5 مرات واعتزلت بعد ارتداء الحجاب .. معلومات لا تعرفها عن سهير البابلي

بعد تقديمها لضيوف رامز في الشلال .. 8 معلومات عن فاكهة الدوريان

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالات أميرية.. درة تخطف الأنظار على السجادة الحمراء فى مهرجان كان.. صور

بعد تقديمها لضيوف رامز في الشلال .. 8 معلومات عن فاكهة الدوريان

بفستان ذهبي..آيشواريا راي تخطف الأنظار بـ مهرجان كان .. صور