الكهرباء: الزيادات الجديدة بسيطة وموحدة على جميع المناطق

تعلن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، غدا الثلاثاء، الزيادة الجديدة فى أسعار الكهرباء، التى سيتم تطبيقها بدءا من يوليو المقبل.



وتولي الوزارة اهتمامًا كبيرًا بجموع المواطنين، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل، وكانت الوزارة قد أعلنت عن مد فترة رفع الدعم التى كان مقررا نهايتها هذا العام، تنفيذا لخطة الحكومة برفع الدعم عن الكهرباء بحلول 2021 /2022.



وأكدت الوزارة أن الزيادات التى سيتم الإعلان عنها غدا بسيطة وموحدة على جميع المناطق.

