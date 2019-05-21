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مرأة

21 مايو .. ماذا يقول تاريخ ميلادك عن شخصيتك؟

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 01:01 ص
ابراج
ابراج
أسماء عبد الحفيظ
كثيرون لا يخطون خطوة قبل متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم وكل ما يتعلق بجميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية، وقدمت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، نصائح مهمة لمواليد اليوم، 21 مايو ، وفقا لعلم الأرقام.

شخصية اليوم في علم الأرقام..
إذا كنت مولودا في يوم ٢١ مايو فإن ذلك يعني أنك تتمتع بالحيوية وبروح الطموح والمبادرة.. كما أن لديك طبيعة ديناميكية ومنتجة وتعشق الاتصالات والصداقات.

نصيحة:
في هذا العام أنت تميل كثيرا للعصبية وسيكون معك كل الحظ إذا استطعت أن تتحكم في انفعالاتك وحاول أن تظهر لباقة ودبلوماسية في التعامل.

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