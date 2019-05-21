تفاصيل مستهدفات الحكومة من حصيلة الضرائب خلال العام المالي الجديد

تسعي الحكومة خلال العام المالي المقبل والمقرر بدايته في يوليو 2019 ، تحصيل 856.62 مليار جنيه من الضرائب بزيادة تقدر بـ86.32 مليار جنيه عما هو مدرج بموازنة العام المالي الجاري.





وتشكل الإيرادات الضريبية الجزء الأكبر من الإيرادات العامة للموازنة والمقدرة بنسبة 75.54% خلال العام المالي المقبل، إذ تسعي الحكومة لتحصيل ضرائب علي الدخل والمستقطعة خصوصا من رواتب الموظفين بالجهاز الحكومي والقطاع الخاص بقيمة تبلغ 291.133 مليار جنيه بزيادة عما هو مقدر بموازنة العام المالي الحالي و البالغة 253.2 مليار جنيه بنمو يقدر بـ 38 مليار جنيه.



