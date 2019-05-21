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اقتصاد

تفاصيل مستهدفات الحكومة من حصيلة الضرائب خلال العام المالي الجديد

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 04:01 ص
وزارة المالية
وزارة المالية
محمد يحيي
تسعي الحكومة خلال العام المالي المقبل والمقرر بدايته في يوليو 2019 ، تحصيل 856.62 مليار جنيه من الضرائب بزيادة تقدر بـ86.32 مليار جنيه عما هو مدرج بموازنة العام المالي الجاري. 

وتشكل الإيرادات الضريبية الجزء الأكبر من الإيرادات العامة للموازنة والمقدرة بنسبة 75.54% خلال العام المالي المقبل، إذ تسعي الحكومة لتحصيل ضرائب علي الدخل والمستقطعة خصوصا من رواتب الموظفين بالجهاز الحكومي والقطاع الخاص بقيمة تبلغ 291.133 مليار جنيه بزيادة عما هو مقدر بموازنة العام المالي الحالي و البالغة 253.2 مليار جنيه بنمو يقدر بـ 38 مليار جنيه.

لكن في المقابل قلصت الحكومة من مستهدفاتها لضرائب الممتلكات لـ69.531 مليار جنيه بموازنة العام المالي المقبل مقابل 72.02 مليار جنيه عما هو بموازنة العام المالي الجاري.

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