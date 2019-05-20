محافظ الدقهلية يكرم أبطال نادي الحوار الرياضي في المنصورة

شهد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية مساء اليوم الاثنين، حفل تكريم الأبطال المتميزين بنادي الحوار الرياضي بالمنصورة التابع لمديرية الشباب والرياضة وكان في استقباله المحاسب إيهاب فوده رئيس مجلس إدارة النادي وأحمد عبد السميع رئيس حي غرب المنصورة وعدد من أعضاء مجلس النواب.



كما حضر حفل التكريم السيد عبد الفتاح وكيل وزارة التضامن وأعضاء مجلس إدارة نادي الحوار ووكيل مديرية الشباب والرياضة وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والسياسية بالمحافظة.



أكد محافظ الدقهلية أن الدولة تعمل على تطوير الرياضة والنهوض بها ونعمل بكل الجهد لتأخذ الدقهلية مكانتها في المنافسات المحلية والدولية واستثمار طاقات الشباب وحسن توجيهها وتوظيفها بما يعود بالمنفعة عليهم وعلى المحافظة.



وأشار شاروبيم إلى أن المحافظة تسعى بكل السبل لتوفير الرعاية اللازمة للشباب من خلال تنويع الأنشطة الرياضية التي يشاركون فيها على مستوى مراكز الشباب والاندية الرياضية بمختلف مراكز ومدن الدقهلية وعبر عن سعادته لوجوده مع أبنائه البراعم والشباب.



وقال محافظ الدقهلية إن الشباب هم المستقبل الكبير للوطن ونتمنى ان تنافسوا على المستوى الدولي مؤكدا أنه معهم في كل وقت وكل مناسبة ليرفعوا اسم مصر والدقهلية، ووجه الشكر لأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس إدارة نادي الحوار والعاملين فيه على جهودهم المتميزة وأكد أنه يدعم الشباب في مختلف الألعاب .



فيما قال المحاسب إيهاب فوده رئيس مجلس إدارة نادي الحوار إننا نعمل من أجل شباب وبراعم المنصورة وتميزهم في مختلف الألعاب التي ننافس عليها على المستويين المحلي والدولي، ونشكر محافظ الدقهلية على تلبية الدعوة، وأهدى درع النادي لمحافظ الدقهلية تقديرا لجهوده ودعمه المتواصل للرياضة.



وفي ختام الحفل كرم محافظ الدقهلية 75 لاعبا ولاعبة ممن حققوا بطولات ومراكز متقدمة شملت ألعاب الجودو ، وتنس الطاولة، والدراجات، والسباحة ،والكاراتيه ،والتايكوندو ،والكونج فو ،والشطرنج ، اضافة الي تكريم مدربي الفرق الرياضية ، وتفقد شاروبيم مكتبة النادي وأشاد بالكتب الموجودة فيها وقال لابد من تنمية وعي الشباب والبراعم.