بينها إعلان البوكسرات وبرامج المقالب.. شكاوى الأعلى للإعلام تناقش بعض الملاحظات

تناقش لجنة الشكاوى بالمجلس الاعلى لتنظيم الاعلام ، خلال اجتماعها المقبل كل ما يستجد من ملاحظات حول كافة الاعمال التى تعرض خلال شهر رمضان وبحث تقارير لجان الرصد لكافة الاعمال.



وقال مصدر مسؤل بالمجلس الاعلى لتنظيم الاعلام ، ان لجنة الشكاوى ستناقش خلال اجتماعها الملاحظات والشكاوى الواردة على الاعلانات والبرامج منها اعلان شركة "دايس " للملابس لظهور اطفال يرقصون بالبوكسرات ، وإعلان كنتاكي ويظهر فيه ولد يتشاجر مع جدته، وإعلانات التبرعات اللي تستخدم الأطفال و إعلان الحمد لله مش عربيتي وما يستجد من ملاحظات أخرى .



وأضاف المصدر لـ "صدى البلد" أنع سيتم مناقشة ملاحظات على برامج المقالب التى تبث فى رمضان منها هانى فى الأدغال ورامز فى الشلال لتقييم مدى مطابقتها للمعايير، خاصة السخرية أو التهكم على ذوى القدرات الخاصة ويتم رفع توصيات اللجنة الى المجلس لاتخاذ اللازم .

وحذّر المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام باتخاذ عقوبات صارمة ضد عدم الالتزام بالقيم والمهنية وميثاق الشرف الإعلامي في كافة المواد الإعلانية التي تبث على شاشات الفضائيات ،حيث طالب المجلس الأعلى شركات الإنتاج والقنوات التليفزيونية بضرورة الحفاظ على الهوية المصرية فى الإعلانات.



وشدد المجلس على منع الإعلانات التى تخالف القيم المصرية وروحانيات شهر رمضان الفضيل والتى تتضمن مشاهد خادشة للحياة، مؤكدا أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية لمن يخالف ميثاق الشرف الإعلامى.



