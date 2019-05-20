ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

أحمد موسى: قضية معصوم مرزوق مستمرة ولم يتم حفظها رغم الإفراج عنه.. فيديو

الإثنين 20/مايو/2019 - 10:20 م
أحمد موسى
أحمد موسى
هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك أخبارا متداولة تؤكد الإفراج عن معصوم مرزوق، وهذه الأخبار حقيقية، وهناك قرار من النائب العام بالإفراج عن معصوم مرزوق ومتهمين اخرين ولكن القضية مستمرة ولم يتم حفظها.

وأضاف "موسى" في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هناك أنواعا مختلفة من الإفراجات ومنها العفو الرئاسي أو بقرار من النائب العام.

وتابع:" النائب العام هو صاحب القرار في إخلاء سبيل أي فرد من النيابة ولا يضغط عليه أحد فرد من الخارج، ولا يتدخل أحد في قرارات النائب العام وقراراته مستقلة".

ترشيحاتنا

باريس سان جيرمان يحسم الجدل حول رحيل مبابي عن الفريق

نجم الزمالك: الجمهور دافع قوي للتتويج بالكونفدرالية ووجود الونش ضروري

شيرين رضا تفقد الحركة في مواجهة غوريلا «رامز في الشلال» ..فيديو

بـ فلاشة أو ريسيفر.. شاهد أمم إفريقيا في بيتك على التلفزيون المصري

استقالة رئيس ميتسوبيشي الذي أوقف لانسر وباجيرو

أمراض ورائحة كريهة.. مواطنون يلقون القمامة على الطرق بمدينة نصر..فيديو

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالات أميرية.. درة تخطف الأنظار على السجادة الحمراء فى مهرجان كان.. صور

بعد تقديمها لضيوف رامز في الشلال .. 8 معلومات عن فاكهة الدوريان

بفستان ذهبي..آيشواريا راي تخطف الأنظار بـ مهرجان كان .. صور