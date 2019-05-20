أحمد موسى: قضية معصوم مرزوق مستمرة ولم يتم حفظها رغم الإفراج عنه.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك أخبارا متداولة تؤكد الإفراج عن معصوم مرزوق، وهذه الأخبار حقيقية، وهناك قرار من النائب العام بالإفراج عن معصوم مرزوق ومتهمين اخرين ولكن القضية مستمرة ولم يتم حفظها.



وأضاف "موسى" في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هناك أنواعا مختلفة من الإفراجات ومنها العفو الرئاسي أو بقرار من النائب العام.



وتابع:" النائب العام هو صاحب القرار في إخلاء سبيل أي فرد من النيابة ولا يضغط عليه أحد فرد من الخارج، ولا يتدخل أحد في قرارات النائب العام وقراراته مستقلة".

