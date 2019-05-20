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رياضة

تدريبات عنيفة لحراس مرمى الأهلي

الإثنين 20/مايو/2019 - 10:12 م
صدى البلد
عبدالحكيم ابوعلم
قاد طارق سليمان، مدرب حراس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات الثلاثي؛ محمد الشناوي، وشريف إكرامي، ومصطفى شوبير.

واشتملت على التصويبات والتعامل مع العرضيات، وبعض الفقرات الخاصة، ضمن استعدادات الفريق لمواجهة الإسماعيلي.

وخاض علي لطفي تدريبات منفردة في الجيم، ضمن البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي يخضع له بعد تعرضه لإصابة في الرباط الداخلي للركبة، أبعدته عن المشاركة الجماعية.

ويلتقي الأهلي مع الإسماعيلي، مساء الأربعاء المقبل، على استاد الجيش ببرج العرب، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ18 في بطولة الدوري العام.

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