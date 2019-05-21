محافظ بورسعيد يشارك نزلاء دار الفتيات القاصرات والأيتام الافطار الرمضاني

شارك اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد امس نزلاء دار الفتيات القاصرات ودار الأيتام وجمعية تحسين الصحة الافطار الرمضاني الذي نظمه المهندس محمد السيد رئيس مجلس إدارة دار الفتيات القاصرات.



وأكد محافظ بورسعيد علي حرصه علي التواجد في تلك المناسبة وسط الأطفال نزلاء دار الايتام والفتيات القاصرات فنحن جميعا مسئولون عن توفير الأجواء المناسبة لهم وتوفير حياة مستقرة ومتكاملة في مقر إقامتهم.



وأصدر محافظ بورسعيد توجيهاته الي الدكتورة سوسن حبيش وكيل وزارة التضامن بتوفير كافة اوجة الرعاية لجميع المقيمين في الجمعيات والدار التابعة للتضامن الاجتماعي وأهمية الاهتمام بهم صحيًا وتعليميًا واجتماعيًا ليكونوا إضافة طيبة للمجتمع.



شارك في حفل الإفطار المهندس كامل ابو زهرة السكرتير العام للمحافظة ولفيف من الاجهزة التنفيذية بالمحافظة ومسئولي التضامن الاجتماعي.