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اقتصاد

التموين: توريد 2.2 مليون طن قمح محلي للشون التابعة للوزارة خلال شهر

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 02:01 ص
التموين
التموين
محمد صبيح
نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال الشهر الماضي في توريد 2.2 مليون طن من محصول القمح المحلي المورد من الفلاحين والمزارعين لشون والصوامع التابعة للوزارة.

وقال الوزارة في تقرير لها، إن عمليات تسويق القمح المحلي يتم من خلال الجهات المسوقة والتي تسمح بفتح مواقعها المنتشرة علي مستوي الجمهورية بالقري والنجوع والصوامع يوميا في ساعات مبكرة من صباح اليوم و حتي قرب منتصف الليل.

وأوضح التقرير أن مؤشرات توريد القمح الصادرة عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أظهرت نجاحا في عمليات توريد القمح و جودة القمح المنتج.

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