بورسعيد للآلات الشعبية تتألق بثقافة اﻹسماعيلية

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة الليلة الثالثة من ليالى رمضان الثقافية والفنية بفرع ثقافة الإسماعيلية، تضمنت عرضا فنيا لفرقة بورسعيد للآلات الشعبية، حيث قدمت الفرقة مجموعة من اﻷغانى المميزة، كما قدمت فرقة الإسماعيلية للإنشاد الدينى مجموعة من التواشيح الدينية الرائعة.



استمرت فعاليات اليوم الثالث من ورشة صناعة فانوس رمضان من الخرز تدريب الفنانة تسنيم أحمد، وبدأت أولى فعاليات مسابقة الرسم، بينما تستمر اليوم الثالث من مسابقة الأصوات الحسنة وكان من ضمن المتسابقين اليوم عبد الله سعيد وسعيد محمد، كما عقد قصر الثقافة الثقافية أمسية شعرية للشعراء "ممدوح الحلو، هشام الحلو، فهمى عبد الله، أحمد رمضان".



اقيم بمواقع الفرع مجموعة من الأنشطة المتنوعة، فنظمت مكتبة القصاصين محاضرة بعنوان "منظومة القيم الإيجابية فى المجتمع المصرى" لأحمد فتحى مسلم وذلك بالإدارة الصحية بالقصاصين، وتحدث المحاضر عن اهم القيم الإيجابية فى المجتمع المصرى وذكر منها "التعاون، التسامح، احترام الكبير، مساعدة الآخرين، وغيرها من القيم الإيجابية التى يجب أن يتحلى بها كل من فى المجتمع ، كما اقامت مكتبة أبوصوير مناقشة كتاب "وحوى ياوحوى" للكاتب محمود الحلوانى وذلك بدار الأرقم بأبوصوير، ونظمت مكتبة على الراعى مناقشة لأهم أعمال يوسف إدريس بمناسبة ذكرى ميلاده .