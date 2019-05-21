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اقتصاد

نائب رئيس غرفة مواد البناء يطالب بتشجيع الصناعات المغذية لتوفير فرص عمل

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 01:01 ص
صناعات
صناعات
ولاء عبد الكريم
طالب الدكتور كمال الدسوقي، نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، بضرورة العمل علي تشجيع الصناعات المغذية والصناعات الوسيطة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وإحداث تكامل فى جميع الصناعات لتوفير فرص عمل للشباب وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وأكد "الدسوقي" في تصريحات له، أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة هي رمانة الميزان لإحداث استقرار الاجتماعي والاقتصادي لأي مجتمع إذ تستحوذ على نحو 85% من حجم العمالة بالقطاع الصناعي بجانب تشغيل عدد كبير مباشر وغير مباشر.

وذكر أنه لا بديل عن مواكبة التطور التكنولوجي من أجل الصناعة ولا مفر عنها لأنها بالفعل مستقبل وطن، مشيدًا بتجربة الصين الصناعية وفى تعميقها للصناعة المحلية، مضيفًا: "لدينا قدرات ومقومات وموارد بشرية لعمل صناعات وسيطة ونهائية من أجل تعظيم القيمة المضافة".

وأشار إلى أن الصناعة فكر وتكنولوجيا وعمل مستمر من بحوث وتطوير واستثمار فى البشر من خلال التدريب والتأهيل للعمالة، مشيرًا أن الاستثمار فى البشر هي جزء مهم فى مضاعفة الإنتاج وتحقيق نمو مستدام.

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