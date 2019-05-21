برامج مقالب الأسرة.. تثير الشك وتؤثر علي الحياة الزوجية

تعرض كل عام شاشات التليفزيون والفضائيات العديد من برامج المقالب في شهر رمضان ، وهناك نوع من برامج المقالب التي تعتمد على مواقف تحدث بين الزوجين وقد تكون باتفاق مع الزوج، وقد تتعرض الزوجة في الحلقات للمشاحنات والغضب وذلك لصعوبة الموقف والمقلب الذي تتعرض له، مما يجعلها تخرج عن شعورها امام الكاميرات.



كما تحدثمشاجرات بين الزوجين علي الهواء ومشادات تسفر عن الافصاح عن بعض أسرار المنزل .





حول تأثير هذه البرامج أكد استشاري العلاقات الاسرية ان هذه البرامج قد يكون لها تأثير علي الحياة الزوجية وذلك بعض عرضها علي شاشة التليفزيون حيث ان المشاجرات وبعض المعايرات وخروج الاسرار علي الهواء يقلل من ثقة الزوج في زوجته التي قامت بمعايرته امام الحاضرين وقامت بتوبيخه .





ويضيف كما ان هذه المقالب تؤدي لزرع الشك بينهما و وتجعل الزوجة لا تصدق زوجها في الكثير من الاحيان ، كما يؤثر ذلك علي مظهرهما امام الأسرة والمجتمع .