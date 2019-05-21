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اقتصاد

الأعمال العام تنفذ خطة لدعم التواجد المصري أفريقيا وأوروبيا

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 04:32 ص
نقل ولوجيستيات
نقل ولوجيستيات
علياء فوزي
كشفت وزارة قطاع الاعمال العام، عن وجود خطة لتنفيذ مشروع لتعزيز التعاون المصري الافريقي الأوربي في مجال النقل واللوجيستيات.

قال التقرير عن الوزارة إنها عبر الشركة القابضة للنقل البري والبحري تعمل علي تسيير خطوط ملاحية لنقل البضائع، وتوفير الخدمات اللوجستية للمصدرين والمستوردين لتعزيز التجارة البينية مع افريقيا واوربا لفتح أسواق جديدة بالتزامن مع تنظيم مصر لفاعليات كأس الأمم الافريقية 2019.
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وتسعي الوزارة لتوفير عناصر الدعم اللوجستي من خدمات النقل والتخزين والتجارة الخارجية والتأمين من خلال استغلال إمكانات الشركات التابعة لها في الشركتين القابضتين للنقل والتأمين.

وتعمل الوزارة على تأسيس شركة للتسويق والوساطة في التجارة الخارجية للمصدرين والمستوردين بالتعاون مع القطاع الخاص.

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