ختام فعاليات احتفالات ثقافة المنيا بـ ليالى رمضان على المسرح المكشوف

اختتم فرع ثقافة المنيا ليالي رمضان الثقافية والفنية على المسرح المكشوف ببرنامج متميز، تضمن تلاوة آيات القرآن الكريم، أعقبها فقرة للإنشاد الدينى مع المبتهل الشيخ عبد الرحيم محمد وبطانتة، إضافة لفقرة توزيع الجوائز فى المسابقة الثقافية والمتنوعة قدمها للفائزين مدير عام فرع ثقافة المنيا وكانت الجوائز كالآتى:



أولًا: المسابقة الثقافية: وفاز فيها بمجال الشعر بالمركز الأول على عبد الحفيظ، الثانى عدى محمد توفيق، الثالث ولاء ناصر، وفى مجال القصة فاز بالمركز الأول هبه محمد عبد الناصر، الثانى سحر سامى عبد الوهاب، الثالث إسراء عبد الستار.



ثانيا المسابقة المتنوعة: وفاز فى هذه المسابقة إسلام خلف عبد الحكيم والحسن راضى فى مجال الإنشاد الدينى، عبد الرحمن محمد على فى شعر العامية، محمود ياسين ومحمود مهدى فى الغناء، مروان خاطر ورؤيه أحمد و أحمد كمال فى العزف، حمزة وليد وميرام أسامة فى الإلقاء الشعرى، نورهان علاء سيد فى الرسم، إيهاب داخلى فى مجال القصة، نوران خاطر وجوزيف وليد مشاركة فعالة، وقدمت الشاعرة الشابة شذى ياسر خليل قصيدة إهداء لفرع ثقافة المنيا.



قدمت فرقة كورال الأطفال بثقافة المنيا عرضا فنيا حيث تغنت الفرقة بالعديد من الأغانى منها "الله أكبر أصحى يانايم، الراجل دة هيجننى، مديح المصطفى، والله لسة بدرى، يا ليلة العيد انستينا" مع المايسترو عصام الشاذلى، وفى الختام قدم الفنان سيد حسن هدايا على الأطفال الفائزين فى فقرة المسابقات والمواهب وجميع الأطفال الموجودين فى المسرح.