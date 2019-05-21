ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

محافظ سوهاج يشارك قوات الأمن إفطارهم في الجبل الغربي

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 02:00 ص
صدى البلد
خالد رياض
شارك الدكتور أحمد الانصاري محافظ سوهاج، في الإفطار الجماعي الذي أقامته مديرية أمن سوهاج للمجنديين بمقر فرق قوات الأمن بالجبل الغربي، بحضور اللواء عمر عبد العال مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الصعيد، واللواء هشام الشافعي مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وقال محافظ سوهاج إن ما يسطره رجال الشرطة من الضباط والأفراد والجنود في وقتنا الحاضر من تقديم الشهداء في سبيل محاربة الإرهاب واجتثاثه من جذوره، هو واجب وطني أصيل ليس بغريب على رجال الشرطة البواسل، جنبًا إلى جنب مع رجال القوات المسلحة الذين يحمون حدود وطننا الغالي مصر.

وأشاد "الأنصاري" بالمجهودات التي تقوم بها مديرية أمن سوهاج، في سبيل حفظ الأمن للمواطن، والتعاون مع المحافظة للقضاء على الخصومات الثأرية، مشيرًا إلى الجهد المضاعف الذي يبذلونه خاصةً خلال أيام الأعياد والمناسبات القومية، وآخرها تأمين الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
محافظ سوهاج يشارك قوات الأمن إفطارهم في الجبل الغربي
محافظ سوهاج يشارك قوات الأمن إفطارهم في الجبل الغربي
محافظ سوهاج يشارك قوات الأمن إفطارهم في الجبل الغربي

ترشيحاتنا

التطبيق أول يوليو.. تفاصيل خريطة زيادات أسعار الكهرباء الجديدة.. فيديو

محمد رمضان يكشف عن الصلح مع بشرى ومشهد ضرب فان دام.. فيديو

أوفر دوس.. جرعة هيروين تنهي حياة فتاة التجمع الخامس

صراع الهبوط يشتعل.. 4 مواجهات نارية تحسم مصير الراحل الثالث من الدوري

أول تعليق من مدرب حراس المنتخب على عمر صلاح

تجاهل ردود أفعالهم.. لاعبو ليفربول يسخرون من نوم محمد صلاح فى أرضية الطائرة.. فيديو

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ننشر تفاصيل حادث أحمد ياسر ريان .. صور

امم افريقيا .. خطوات التسجيل على موقع تذكرتي بسهولة لـ حضور جميع المباريات

إطلالات أميرية.. درة تخطف الأنظار على السجادة الحمراء فى مهرجان كان.. صور