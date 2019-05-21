محافظ سوهاج يشارك قوات الأمن إفطارهم في الجبل الغربي

شارك الدكتور أحمد الانصاري محافظ سوهاج، في الإفطار الجماعي الذي أقامته مديرية أمن سوهاج للمجنديين بمقر فرق قوات الأمن بالجبل الغربي، بحضور اللواء عمر عبد العال مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الصعيد، واللواء هشام الشافعي مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.



وقال محافظ سوهاج إن ما يسطره رجال الشرطة من الضباط والأفراد والجنود في وقتنا الحاضر من تقديم الشهداء في سبيل محاربة الإرهاب واجتثاثه من جذوره، هو واجب وطني أصيل ليس بغريب على رجال الشرطة البواسل، جنبًا إلى جنب مع رجال القوات المسلحة الذين يحمون حدود وطننا الغالي مصر.



وأشاد "الأنصاري" بالمجهودات التي تقوم بها مديرية أمن سوهاج، في سبيل حفظ الأمن للمواطن، والتعاون مع المحافظة للقضاء على الخصومات الثأرية، مشيرًا إلى الجهد المضاعف الذي يبذلونه خاصةً خلال أيام الأعياد والمناسبات القومية، وآخرها تأمين الاستفتاء على التعديلات الدستورية.