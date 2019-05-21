إجراء جراحة نادرة لإصلاح ناسور خلقي لطفلة عمرها شهر في المنوفية

أجري الدكتور نصيف حفناوى, وكيل وزارة الصحة بالمنوفية وأستاذ جراحة الأطفال، عملية جراحية إصلاح ناسور خلقى بين المريء والقصبة الهوائية لطفلة عمرها أقل من شهر بقسم الأطفال المبتسرين بمستشفى منوف العام.



جاء ذلك بمشاركة فريق الجراحة بالمستشفى الدكتور عبدالمنعم عبدالناصف, استشارى أول الجراحة بالمنوفية, والدكتور جمال ضرغام، والدكتور حنفى خروب, والدكتور عصام عامر, والدكتور السيد مرعى, والدكتور عمرو العليمى والحالة للطفلة مستقرة.



