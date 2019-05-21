ندب سعد الفرماوي سكرتيرا عاما مساعدا لمحافظة الدقهلية

أصدر اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية قرارا بندب سعد الفرماوي للعمل سكرتيرا عاما مساعدا لمحافظة الدقهلية، خلفا للواء أحمد رأفت الذي بلغ السن القانونى للمعاش.



الجدير بالذكر أن سعد الفرماوي كان يشغل منصب رئيس مركز ومدينة المنصورة ، ومن قبلها رئيس مركز ومدينة ميت غمر كما شغل العديد رئيس مركز ومدينة دشنا بالصعيد ورئيس مركز ومدينة دكرنس وعدد من المناصب القيادية.