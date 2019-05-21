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أحمد موسى: تركيا لها مصالح في ضرب السعودية.. فيديو

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 12:31 ص
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
البهى عمرو
قال الإعلامي أحمد موسى، إن تركيا لا تريد خيرا للملكة العربية السعودية وتريد الخراب، وأكد "تركيا لها مصالح فى ضرب المملكة العربية السعودية".

وأضاف موسي خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن تركيا وقطر تهاجمان مصر والسعودية والبحرين والإمارات.

وأشار موسى إلى أن تركيا بلد غير آمنة والغرفة التجارية بالرياض وجهت نصائح للسعوديين الموجودين في تركيا.

وكشف موسي أن الأتراك يقومون بأعمال بلطجة على المواطنين السعوديين ويفرضون إتاوات عليهم.

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