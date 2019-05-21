بسبب عدم دقة الارقام.. تأجيل مناقشة موازنة الاتصالات إلى الأربعاء

قررت لجنة الخطة والموازنة في البرلمان تأجيل مناقشة ميزانية وزارة الاتصالات، بعدما سادت حالة ارتباك لعدم دقة الأرقام الواردة بين الإيرادات والمصروفات، وماتم تحقيقه العام الماضي بما هو منتظر للعام الجديد.



جاء ذلك في الاجتماع الذي حضره وكلاء اللجنة ياسر عمر ومصصفى سالم وأمين اللجنة عصام الفقي، وقد استعرض في بداية الاجتماع مسؤولي الوزارة مصروفات الإنفاق على تطوير البنية المعلومانية، وإسهام الوزارة في قواعد الرقابة الإدارية ودعم السلع التموينية وحملة 100 مليون صحة.



وقد طرح مسؤولي الوزارة إمكانية تحقيقهم لـ 26 مليار جنيه كإيرادات، بعدما حققوا في العام الماضي 700 مليون جنيه فقط، ما استرعى انتباه أعضاء اللجنة، واللذين طلبوا توضيح مفصل بالفارق الهائل وكيفية تحقيقه، وشهد الاجتماع تشديد من النواب مصطفى سالم وياسر عمر وإيهاب منصور بضرورة تفسير الأمر.



وقال وكيل اللجنة ياسر عمر، كنا نأمل أن تأتي وزارة الاتصالات بموازنة محكمة ودقيقة لأن "كلها مهندسين"، وأن لجنة الخطة كان المفترض أن تنتهي اليوم من كل مايتعلق بالموازنات، إلا انه سيتم تأجيل الأمر للأربعاء المقبل لمناقشة موزانة وزارة الاتصالات.