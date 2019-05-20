شكري يستقبل وفد مفوضية الاتحاد الأفريقي المعني باتفاقية التجارة الحرة القارية

استقبل وزير الخارجية "سامح شكري" وفد مفوضية الاتحاد الأفريقي المعني بتقييم عروض استضافة مقر سكرتارية اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية الاثنين، برئاسة مستشارة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي لشئون الاندماج والتكامُل الإقليمي، وذلك في إطار زيارة الوفد لمصر بهدف تقييم العرض المصري لاستضافة السكرتارية.



وصرح المستشار "أحمد حافظ" المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء يأتي في إطار حرص مصر على تعزيز العمل الأفريقي المشترك بين الأشقاء الأفارقة، وأكد وزير الخارجية أن مصر تولي أهمية كبيرة لاستضافة مقر السكرتارية باعتبار أن اتفاقية التجارة الحرة تُعد أحد أهم محاور مشروع التكامل والاندماج الأفريقي، فضلًا عن أهميتها في تعزيز التبادل التجاري بين دول القارة، وهو ما يُعد من أهم أولويات أجندة التنمية الأفريقية 2063، مؤكدًا في هذا الصدد على تسخير مصر لإمكانياتها المادية والبشرية من أجل إنجاح عمل السكرتارية.



وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن الوزير "شكري" أشار إلى أن مصر من أولىَ الدول المُنضمة لاتفاقية التجارة الحرة الأفريقية القارية، وصدّقت عليها في مارس 2019، معربًا عن ترحيب مصر لاكتمال النصاب القانوني اللازم لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ.



وأعرب الوفد عن أهمية العمل الأفريقي المشترك للنهوض بالقارة وتحقيق تطلعات شعوبها في مجال التنمية، مؤكدًا ضرورة تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية وتدشين مشروعات اقتصادية إقليمية.