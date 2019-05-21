حملة نظافة ورفع تراكمات على مدار الساعة في حي غرب المنصورة

نفذت رئاسة حي غرب المنصورة منذ مساء أمس الاثنين، حملة نظافة لرفع تراكمات القمامة والهدم بشوارع الحي كما رفعت الإشغالات والسيارات على جانبي الشارع التي تعوق حركة المرور وتسبب اختناق بالشوارع وخاصة في منطقتي المقابر بسكة سندوب ومنطقة المجزر.



وأكد أحمد عبد السميع رئيس حي غرب المنصورة إن مخلفات الهدم الموجودة بنطاق الحي ليست وليدة اليوم وإنما منذ سنين طويلة وأن الحي يرفعها، وأضاف أن الحي بكل إداراته يتناوب العمل في الشارع على مدار 24 ساعة وأنه يتابع سير العمل من الشارع بنفسه وسط زملائه بالحي أولا بأول وأكد أنه لن يتوقف عن العمل حتى يتم رفع كافة المخلفات والتراكمات من الشوارع.



وكان الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية قام بجولة مساء الأحد الماضي، تفقد خلالها عددا من شوارع حي غرب وأبدى عددا من الملاحظات حول مستوى النظافة ومخلفات الهدم.