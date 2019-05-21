الذروة الأربعاء والخميس.. موجة حارة شديدة تضرب البلاد خلال ساعات وتستمر حتى نهاية الأسبوع.. تخلخل في الضغط الجوي يجلب معه الرياح على القاهرة.. وهواء بارد من أوروبا يصل البلاد الجمعة المقبلة

خبراء الأرصاد:
موجة حارة جديدة تضرب البلاد، خلال الساعات القادمة، تكون أشد حرارة من سابقيها، حيث تتجاوز درجات الحرارة فيها ال 40 درجة مئوية، على معظم محافظات الجمهورية.
ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أنه اعتبارا من اليوم الثلاثاء، سوف يبدأ الارتفاع التدريجى فى درجات الحرارة حتى صباح يوم الجمعة القادمة، وتكون ذروة هذا الارتفاع فى درجات الحرارة هو يومى الأربعاء والخميس المقبلين.
ومن المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة خلال ساعات النهار ما بين وقتى الظهيرة والعصر، يكون مائل للحرارة فى بداية الليل ومعتدل خلال الساعات المتأخرة منه وحتى الساعات المبكرة من الصباح، يصاحب ذلك نشاط للرياح متوسطة السرعة بمعنى لن تصل لحد العاصفة الرملية.
وأوضح خبراء الأرصاد الجوية، أن أسباب الموجة الحارة، هو تأثر البلاد بتخلخل فى الضغط الجوى على سطح الأرض جلب معه رياح جنوبية شرقية على شرق البلاد حتى محافظات الوجه البحرى والقاهرة مصدرها شبه الجزيرة العربية أما المناطق الغربية للبلاد فسوف تتأثر برياح جنوبية إلى جنوبية غربية مصدرها الصحراء يتزامن مع ذلك وجود مرتفع جوي فى طبقات الجو العليا.
وأشار خبراء الأرصاد، إلى أنه اعتبارا من بعد ظهر يوم الجمعة القادم من المتوقع حدوث انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة نتيجة تأثر البلاد برياح معظمها شمالية إلى شمالية غربية مصدرها وسط وجنوب أوروبا ستكون مصحوبة بنشاط للرياح نتيجة وصول الهواء البارد غير مثيرة للرمال والأتربة.
وتبدأ درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، في الارتفاع التدريجي، على كافة المحافظات، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا.
وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على القاهرة وشمال الصعيد كما تنشط على خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر
الصغرى العظمى
القاهرة 21 39
شبين الكوم 20 38
طنطا 20 38
دمنهور 19 32
الإسكندرية 19 33
بلطيم 20 32
مطروح 18 31
السلوم 20 38
سيوة 23 41
بورسعيد 21 28
دمياط 20 27
الزقازيق 21 38
الإسماعيلية 19 38
السويس 20 39
العريش 18 29
رفح 18 28
رأس سدر 21 35
نخل 13 38
نويبع 25 38
طابا 19 37
كاترين 14 32
الطور 21 34
شرم الشيخ 25 38
الغردقة 25 37
مرسى علم 26 37
الفيوم 21 40
بنى سويف 21 40
المنيا 20 41
أسيوط 22 41
سوهاج 22 41
قنا 23 41
الأقصر 23 41
أسوان 24 41
أبوسمبل 24 40
الوادى الجديد 26 40
شلاتين 23 34
ابو رماد 24 33
حلايب 25 31
راس حدربة 25 31
- ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بدءا من الغد
- ذروة الموجة الحارة يومي الأربعاء والخميس
- تخلخل في الضغط الجوي سبب الموجة الحارة التي تضرب البلاد
- انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بدءا من الجمعة
موجة حارة جديدة تضرب البلاد، خلال الساعات القادمة، تكون أشد حرارة من سابقيها، حيث تتجاوز درجات الحرارة فيها ال 40 درجة مئوية، على معظم محافظات الجمهورية.
ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أنه اعتبارا من اليوم الثلاثاء، سوف يبدأ الارتفاع التدريجى فى درجات الحرارة حتى صباح يوم الجمعة القادمة، وتكون ذروة هذا الارتفاع فى درجات الحرارة هو يومى الأربعاء والخميس المقبلين.
ومن المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة خلال ساعات النهار ما بين وقتى الظهيرة والعصر، يكون مائل للحرارة فى بداية الليل ومعتدل خلال الساعات المتأخرة منه وحتى الساعات المبكرة من الصباح، يصاحب ذلك نشاط للرياح متوسطة السرعة بمعنى لن تصل لحد العاصفة الرملية.
وأوضح خبراء الأرصاد الجوية، أن أسباب الموجة الحارة، هو تأثر البلاد بتخلخل فى الضغط الجوى على سطح الأرض جلب معه رياح جنوبية شرقية على شرق البلاد حتى محافظات الوجه البحرى والقاهرة مصدرها شبه الجزيرة العربية أما المناطق الغربية للبلاد فسوف تتأثر برياح جنوبية إلى جنوبية غربية مصدرها الصحراء يتزامن مع ذلك وجود مرتفع جوي فى طبقات الجو العليا.
وأشار خبراء الأرصاد، إلى أنه اعتبارا من بعد ظهر يوم الجمعة القادم من المتوقع حدوث انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة نتيجة تأثر البلاد برياح معظمها شمالية إلى شمالية غربية مصدرها وسط وجنوب أوروبا ستكون مصحوبة بنشاط للرياح نتيجة وصول الهواء البارد غير مثيرة للرمال والأتربة.
وتبدأ درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، في الارتفاع التدريجي، على كافة المحافظات، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا.
وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على القاهرة وشمال الصعيد كما تنشط على خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر
الصغرى العظمى
القاهرة 21 39
شبين الكوم 20 38
طنطا 20 38
دمنهور 19 32
الإسكندرية 19 33
بلطيم 20 32
مطروح 18 31
السلوم 20 38
سيوة 23 41
بورسعيد 21 28
دمياط 20 27
الزقازيق 21 38
الإسماعيلية 19 38
السويس 20 39
العريش 18 29
رفح 18 28
رأس سدر 21 35
نخل 13 38
نويبع 25 38
طابا 19 37
كاترين 14 32
الطور 21 34
شرم الشيخ 25 38
الغردقة 25 37
مرسى علم 26 37
الفيوم 21 40
بنى سويف 21 40
المنيا 20 41
أسيوط 22 41
سوهاج 22 41
قنا 23 41
الأقصر 23 41
أسوان 24 41
أبوسمبل 24 40
الوادى الجديد 26 40
شلاتين 23 34
ابو رماد 24 33
حلايب 25 31
راس حدربة 25 31