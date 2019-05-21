الذروة الأربعاء والخميس.. موجة حارة شديدة تضرب البلاد خلال ساعات وتستمر حتى نهاية الأسبوع.. تخلخل في الضغط الجوي يجلب معه الرياح على القاهرة.. وهواء بارد من أوروبا يصل البلاد الجمعة المقبلة

ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بدءا من الغد

ذروة الموجة الحارة يومي الأربعاء والخميس

تخلخل في الضغط الجوي سبب الموجة الحارة التي تضرب البلاد

انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بدءا من الجمعة





خبراء الأرصاد:موجة حارة جديدة تضرب البلاد، خلال الساعات القادمة، تكون أشد حرارة من سابقيها، حيث تتجاوز درجات الحرارة فيها ال 40 درجة مئوية، على معظم محافظات الجمهورية.ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أنه اعتبارا من اليوم الثلاثاء، سوف يبدأ الارتفاع التدريجى فى درجات الحرارة حتى صباح يوم الجمعة القادمة، وتكون ذروة هذا الارتفاع فى درجات الحرارة هو يومى الأربعاء والخميس المقبلين.ومن المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة خلال ساعات النهار ما بين وقتى الظهيرة والعصر، يكون مائل للحرارة فى بداية الليل ومعتدل خلال الساعات المتأخرة منه وحتى الساعات المبكرة من الصباح، يصاحب ذلك نشاط للرياح متوسطة السرعة بمعنى لن تصل لحد العاصفة الرملية.وأوضح خبراء الأرصاد الجوية، أن أسباب الموجة الحارة، هو تأثر البلاد بتخلخل فى الضغط الجوى على سطح الأرض جلب معه رياح جنوبية شرقية على شرق البلاد حتى محافظات الوجه البحرى والقاهرة مصدرها شبه الجزيرة العربية أما المناطق الغربية للبلاد فسوف تتأثر برياح جنوبية إلى جنوبية غربية مصدرها الصحراء يتزامن مع ذلك وجود مرتفع جوي فى طبقات الجو العليا.وأشار خبراء الأرصاد، إلى أنه اعتبارا من بعد ظهر يوم الجمعة القادم من المتوقع حدوث انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة نتيجة تأثر البلاد برياح معظمها شمالية إلى شمالية غربية مصدرها وسط وجنوب أوروبا ستكون مصحوبة بنشاط للرياح نتيجة وصول الهواء البارد غير مثيرة للرمال والأتربة.وتبدأ درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، في الارتفاع التدريجي، على كافة المحافظات، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا.وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على القاهرة وشمال الصعيد كما تنشط على خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصرالصغرى العظمىالقاهرة 21 39شبين الكوم 20 38طنطا 20 38دمنهور 19 32الإسكندرية 19 33بلطيم 20 32مطروح 18 31السلوم 20 38سيوة 23 41بورسعيد 21 28دمياط 20 27الزقازيق 21 38الإسماعيلية 19 38السويس 20 39العريش 18 29رفح 18 28رأس سدر 21 35نخل 13 38نويبع 25 38طابا 19 37كاترين 14 32الطور 21 34شرم الشيخ 25 38الغردقة 25 37مرسى علم 26 37الفيوم 21 40بنى سويف 21 40المنيا 20 41أسيوط 22 41سوهاج 22 41قنا 23 41الأقصر 23 41أسوان 24 41أبوسمبل 24 40الوادى الجديد 26 40شلاتين 23 34ابو رماد 24 33حلايب 25 31راس حدربة 25 31