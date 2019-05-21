برلماني يطالب بتوفير جميع الخدمات لاستقبال المواطنين بسيناء

طالب هشام عمارة عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بضرورة وجود مجتمع متكامل من الخدمات لاستقبال المواطنين بسيناء، من خلال إنشاء أسواق ومستشفيات ومدارس وجامعات وتوفير جميع الخدمات الضرورية للعيش بها.



وأضاف "عمارة" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن أي شباب في دولة في العالم يبحثون في المقام الأول على العمل والسكن والخدمات الأخرى، ومشيرًا إلى ضرورة إعطاء هؤلاء الشباب قروض بفوائد قليلة جدًا لإنشاء مشروعات صغيرة أو متوسطة لضمان حياة كريمة لهم وتشجيعهم على الإقامة في سيناء.



وأوضح عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان أن الدولة عليها مسؤولية تجاه المواطن، وأنه اذا ساعدت الشباب بتوفير نشاط اقتصادي ضخم سيصب في مصلحة المواطن ويزود الناتج القومي من جهة أخرى.



وقال النائب أن تنفيذ هذه التوصيات ستصبح سيناء بعد 10 سنوات صاحبة أقوى مجتمع من حيث الإنتاج والتواجد البشري وإنتاج زراعي مميز.



كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد أمس اجتماعًا موسعًا لبحث الموقف التنفيذي لخطط ومشروعات التنمية في شبه جزيرة سيناء، بحضور وزراء: التضامن الاجتماعي، والاستثمار والتعاون الدولي، والموارد المائية والري، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتنمية المحلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظي جنوب وشمال سيناء، ومساعد وزير الدفاع، وممثل عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس جهاز تنمية سيناء، ورئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومسئولي عدد من الجهات.