ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

برلماني يطالب بتوفير وحدات سكنية للشباب بأسعار رمزية في سيناء

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 04:08 ص
وحدات سكنية
وحدات سكنية
حسن رضوان
أكد حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الدولة جادة في تعمير سيناء واستغلالها للصالح العام، لافتًا إلى أنه تم بالفعل إنشاء عدد كبير من المدن داخل سيناء فضلا عن إنشاء أكبر محطة تحلية مياه في العالم.

وأضاف "السيد" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن هناك عددا كبيرا من المشروعات الضخمة التي تقوم بها الدولة في سيناء التي ستوفر العديد من الفرص العمل وتقضي على نسبة بطالة كبيرة في المجتمع، إضافة إلى إنشاء الجامعات العلمية الضخمة مثل جامعة الملك عبد الله وغيرها لاستقبال الطلاب.

وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إلى أن كل هذه العناصر الجاذبة التي يتم انشائها تشجع المستثمرين إلى القدوم لسيناء من جهة، وتشجع المواطنين للإقامة من جهة أخرى، مطالبًا الحكومة بتوفير وحدات سكنية للشباب بأسعار رمزية لضمان حياة كريمة لهم.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد أمس اجتماعًا موسعًا لبحث الموقف التنفيذي لخطط ومشروعات التنمية في شبه جزيرة سيناء، بحضور وزراء: التضامن الاجتماعي، والاستثمار والتعاون الدولي، والموارد المائية والري، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتنمية المحلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظي جنوب وشمال سيناء، ومساعد وزير الدفاع، وممثل عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس جهاز تنمية سيناء، ورئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومسئولي عدد من الجهات.

ترشيحاتنا

أول رد فعل من محمد صلاح بعد وصوله إلى مقر معسكر ليفربول بـ إسبانيا

رد نارى من أحمد مرتضى على مشجع أهلاوي طلب حضور نهائي الكونفدرالية

الذهب يواصل التراجع في ختام تعاملات اليوم.. تعرف على سعر الجرام

طلبوا مني الكذب أمام الكونجرس.. شهادة مايكل كوهين تورط إدارة ترامب

تامر عبد الحميد عن حازم إمام: إمبراطور الزمالك

ننشر تفاصيل حادث أحمد ياسر ريان .. صور

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ننشر تفاصيل حادث أحمد ياسر ريان .. صور

امم افريقيا .. خطوات التسجيل على موقع تذكرتي بسهولة لـ حضور جميع المباريات

إطلالات أميرية.. درة تخطف الأنظار على السجادة الحمراء فى مهرجان كان.. صور