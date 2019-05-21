برلماني يطالب بتوفير وحدات سكنية للشباب بأسعار رمزية في سيناء

أكد حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الدولة جادة في تعمير سيناء واستغلالها للصالح العام، لافتًا إلى أنه تم بالفعل إنشاء عدد كبير من المدن داخل سيناء فضلا عن إنشاء أكبر محطة تحلية مياه في العالم.



وأضاف "السيد" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن هناك عددا كبيرا من المشروعات الضخمة التي تقوم بها الدولة في سيناء التي ستوفر العديد من الفرص العمل وتقضي على نسبة بطالة كبيرة في المجتمع، إضافة إلى إنشاء الجامعات العلمية الضخمة مثل جامعة الملك عبد الله وغيرها لاستقبال الطلاب.



وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إلى أن كل هذه العناصر الجاذبة التي يتم انشائها تشجع المستثمرين إلى القدوم لسيناء من جهة، وتشجع المواطنين للإقامة من جهة أخرى، مطالبًا الحكومة بتوفير وحدات سكنية للشباب بأسعار رمزية لضمان حياة كريمة لهم.



كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد أمس اجتماعًا موسعًا لبحث الموقف التنفيذي لخطط ومشروعات التنمية في شبه جزيرة سيناء، بحضور وزراء: التضامن الاجتماعي، والاستثمار والتعاون الدولي، والموارد المائية والري، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتنمية المحلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظي جنوب وشمال سيناء، ومساعد وزير الدفاع، وممثل عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس جهاز تنمية سيناء، ورئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومسئولي عدد من الجهات.