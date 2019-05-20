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أيمن حمزة: 74 مليار جنيه قيمة تطوير شبكات نقل الكهرباء.. فيديو

الإثنين 20/مايو/2019 - 11:43 م
الكهرباء
الكهرباء
البهى عمرو
قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن شبكات الكهرباء تكفى لتلبية احتياجات المواطنين لسنوات مقبلة.

وأضاف متحدث الكهرباء خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتي "، المذاع عبر فضائية " صدى البلد "، تقديم الإعلامى أحمد موسى، أن شبكات التوزيع شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الأربعة الماضية.

وأكد أن شبكات نقل الكهرباء خلال السنوات الأربعة الماضية كلفت الدولة 74 مليار جنيه على تطويرها وخاصة في الصعيد والدلتا.

وأوضح، أن الخطوط الهوائية للكهرباء كانت 2300 كيلومتر وتم مضاعفتها وعلى نهاية عام 2019 وبداية 2020 سيتم زيادة المساحة إلى أكثر من 6 آلاف كيلومتر.

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